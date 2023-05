Milan, scelto il nuovo vice Giroud: arriva dalla Serie A

Chi sarà il nuovo vice Giroud in vista della prossima stagione? Il Milan è pronto a valutare le nuove strategie di mercato per la fase offensiva. Da valutare il futuro di Rebic, Ibrahimovic e Origi

Caccia all’obiettivo 4° posto in Serie A e occhi puntati anche sulla semifinale di Champions League contro l’Inter. Il Milan è pronto a recitare una parte da protagonista nell’ultima parte della stagione. Non solo calcio giocato, massima attenzione anche alle strategie di calciomercato in vista della prossima stagione. Punto interrogativo sul futuro di Ibrahimovic, anche se difficilmente il centravanti danese resterà a Milano in vista della prossima stagione. Nessuna proposta di rinnovo e addio ormai quasi inevitabile.

Nelle ultime ore sarebbero arrivate conferme sul possibile interesse del Monza. Ibrahimovic, dal canto suo, potrebbe aprire concretamente all’idea di trasferirsi in Brianza almeno per un anno. Detto questo, occhi puntati anche sul futuro di Rebic e Origi. L’attaccante croato valuterà nuove offerte a fine stagione. L’ex Fiorentina vorrebbe prendere in considerazione nuove opportunità, soprattutto per disputare una parte da protagonista e titolare.

Origi, invece, potrebbe restare a Milan per un’altra stagione dopo essere approdato in rossonero a parametro zero. Il potenziale doppio addio di Rebic e Ibrahimovic spingerà il Milan nuovamente sul mercato alla ricerca di un altro centravanti. Tre le ipotesi che starebbero trovando conferme nelle ultime settimane.

Milan, vice Giroud: avanza il nome di Arnautovic

Arnautovic potrebbe rappresentare la prima scelte della dirigenza rossonera per quel che riguarda l’alternativa a Giroud nel corso della prossima stagione. L’attuale attaccante del Bologna potrebbe lasciare i rossoblù a fine stagione dopo un’annata altalenante e condizionata dai troppi problemi fisici.

Non solo Arnautovic, attenzione anche al nome di Dia, pronto a valutare nuove opportunità dopo una super stagione con la maglia della Salernitana. Su Dia, però, resta vigile anche l’interesse della Roma, della Lazio e anche della Fiorentina. Più defilato il nome di Scamacca: per l’attuale centravanti del West Ham, infatti, serviranno circa 40-45 milioni di euro. Il Milan osserva interessato, ma attualmente non esistono contatti tra le parti.