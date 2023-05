Milan-Lazio, ansia per Pioli: infortunio per Rafael Leao

Pesante tegola per il Milan in vista della Champions League. I tifosi rossoneri tremano in vista dell’euroderby con l’Inter.

Il Milan si gioca contro la Lazio una grandissima fetta di qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri sono in un gruppone con tante altre squadre che in questo momento stanno lottando per il loro stesso obiettivo e ogni partita potrebbe essere decisiva per l’ingresso o meno tre le quattro qualificate per la prossima coppa dalle grandi orecchie.

Champions League nella quale i rossoneri sono però ancora in corsa. I rossoneri infatti sono in semifinale, nella quale affronteranno i cugini dell’Inter. Un derby con sullo sfondo la finalissima di Istanbul. Bisognerà però prima superare l’Inter nella doppia sfida di San Siro.

Una sfida alla quale il Milan vuole arrivare al meglio, sfruttando così ogni possibile opportunità per poter conquistarsi la possibilità di giocare la finale e provare, su una partita secca, anche ad alzare la coppa. Purtroppo però per il Milan, su questo fronte, non arrivano buone notizie e il match che potrebbe valere una stagione i rossoneri dovranno probabilmente affrontarlo senza una delle principali frecce all’arco del tecnico Pioli.

Milan, tifosi col fiato sospeso: Leao a rischio?

Rafael Leao è stato sostituito dopo soli undici minuti dall’inizio del primo tempo a causa di un fastidio muscolare avvertito durante una sterzata, cosa che lo ha costretto a fermarsi. Dopo aver tentato di provare a correre di nuovo, Leao ha avvertito nuovamente dolore e quindi ha dovuto a malincuore chiedere il cambio. Pioli ha così fatto entrare in campo Saelemaekers.

Una situazione che rappresenta una preoccupazione in vista della partita di Champions League. Dopo la valutazione dell’entità dell’infortunio sarà necessario valutare anche se ci sarà spazio e tempo sufficienti per recuperare il giocatore in tempo utile per l’importante sfida contro i cugini dell’Inter. Nelle prossime ore dovrebbero comunque arrivare notizie più precise circa le sue condizioni fisiche per capire se sarà possibile il suo recupero in vista delle prossime sfide.