Ultim’ora Leao, dove si trova ora il portoghese: le ultimissime

Gli occhi restano puntati su Rafael Leao e sulle sue condizioni. Uscito non al meglio e in via precauzionale all’ultima di Serie A contro la Lazio, il portoghese ha svolto negli ultimi giorni terapie e lavoro personalizzato. Queste sono le ultimissime novità che sono sopraggiunte.

“Stefano Pioli – si legge sul quotidiano ‘TuttoSport’ – si conserva la carta Rafael Leao. Il portoghese si è allenato anche questa mattina, ma ancora non ci sarebbero novità su un suo impiego. Rafael Leao, dopo aver concluso l’allenamento personalizzato sul campo di Milanello, è partito per raggiungere i compagni in albergo dove resteranno in ritiro fino a poche ore prima della partita”.

“L’esterno portoghese ci sarà e giocherà titolare? Domanda a cui è difficile dare una risposta. Perché nessuno dopo la rifinitura della mattinata si è lasciato sfuggire qualcosa sulle condizioni dell’attaccante. Resta dunque da capire se l’arrivo in hotel è una certezza sulla sua disponibilità a giocare la gara contro l’Inter. O se il giocatore sia stato solo invitato a vivere le ore della vigilia con la squadra. Dubbi che potrebbero essere sciolti nel pomeriggio”, conclude il quotidiano.