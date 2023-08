Roma, Renato Sanches più di Paredes: la guida all’asta del Fantacalcio

La Roma ha definito gli acquisti di Paredes e Renato Sanches. Mourinho esulta ma al fantacalcio conviene puntare su di loro?

Doppio colpo in casa Roma. Il direttore generale Tiago Pinto, in attesa del blitz in Brasile per Marcos Leonardo, ha provveduto a formalizzare l’acquisto di due rinforzi tesi a rimpolpare il centrocampo giallorosso: si tratta di Leonardo Paredes e Renato Sanches, entrambi provenienti dal Paris Saint Germain. I due (non utilizzati da Luis Enrique nella gara pareggiata il Lorient) nella giornata odierna sbarcheranno nella Città Eterna per sostenere le visite mediche di rito e firmare i contratti.

In seguito, si metteranno subito a disposizione di José Mourinho in vista del debutto in campionato fissato per il 20 agosto. L’ex Juventus, non riscattato dai bianconeri, arriva a titolo definitivo per 2.5 milioni più vari bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra più il 30% della futura rivendita. Per lui è pronto un biennale con opzione per il terzo. In rosa andrà a prendere il posto lasciato vacante da Nemanja Matic che, tra lo stupore generale, ha deciso di lasciare la compagnia ed accettare il corteggiamento del Rennes.

Per quanto riguarda il portoghese invece, l’accordo decisivo con il PSG è stato trovato sulla base del prestito oneroso (un milione) con diritto di riscatto fissato a 15 che diventerà obbligo nel caso in cui il 25enne originario di Lisbona dovesse giocare il 60% delle partite totali. Rinforzi richiesti a gran voce da Mourinho, il quale ora avrà a disposizione elementi abituati a competere ad alto livello e a vincere trofei. Sia il regista che la mezzala sono quindi destinati a ricoprire un ruolo di primo piano all’interno dello schieramento tattico del mister lusitano e di certo aumenteranno la qualità complessiva della squadra capitolina. Ma al fantacalcio, conviene puntare forte su di loro? Andiamolo a scoprire.

Roma, ecco Paredes e Renato: come gestirli al fantacalcio

Paredes, nell’ultima edizione della Serie A, ha deluso le aspettative della Vecchia Signora e dei fantallenatori siglando soltanto una rete nelle 25 apparizioni totalizzate. A bilancio pure 7 cartellini gialli, uno rosso e tante prestazioni incolori che, in maniera inevitabile, lo hanno fatto scivolare indietro nelle gerarchie di Massimiliano Allegri. Il consiglio è quello di evitarlo nel corso dell’asta. Può essere un nome giusto da sesto/settimo slot, non di più.

Diverso il caso di Renato Sanches, in possesso di tutte le qualità necessarie per diventare una colonna portante della Roma. Tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche: al PSG, nella scorsa annata, ha saltato ben 19 partite per infortunio. Alla corte di Mou vuole rilanciarsi e se sta bene è un centrocampista box-to-box di prim’ordine. Come terzo slot può regalare sorprese.