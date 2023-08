Fantacalcio, da Cheddira a Kyriakopoulos: 4 sorprese da bonus continui

La Serie A è ricominciata: scopriamo 4 giocatori che possono rivelarsi delle sorprese e fornire bonus preziosi al fantacalcio.

Il primo turno della Serie A è andato in archivio ed in attesa della seconda giornata possiamo già trarre alcuni bilanci. Marko Arnautovic si è rivelato subito fondamentale per le sorti dell’Inter. Ottimo anche l’impatto di Tijjani Reijnders con la maglia del Milan (come ampiamente anticipato su queste colonne) e di Charles De Ketelaere all’Atalanta. Male invece Daichi Kamada, apparso ancora fuori dagli schemi della Lazio, ed il nuovo acquisto del Napoli Jens Cajuste. Oggi andiamo a scoprire 4 giocatori che, a fronte di un investimento minimo, possono garantire una resa ben più consistente al Fantacalcio.

Il primo risponde al nome di Walid Cheddira, trasferitosi dal Napoli al Frosinone in prestito secco fino al 30 giugno 2024. Il marocchino è reduce dall’ottima stagione vissuta al Bari: 17 reti e 7 assist in 31 apparizioni complessive in Serie B più altri 5 gol in Coppa Italia. Numeri che gli ha consentito di salire di categoria e diventare l’oggetto del desiderio dei ciociari. Nella formazione guidata da Eusebio Di Francesco andrà a ricoprire il ruolo di centravanti titolare e, grazie al supporto fornito da Giuseppe Caso, avrà diverse occasioni per risultare determinante.

Con lui al Bari c’era anche Michael Folorunsho, che il Napoli ha deciso di girare al Verona. Il 25enne nell’ultima annata tra le fila dei biancorossi è andato a segno 8 volte e servito ai compagni 4 assist. Alla corte di Marco Baroni avrà modo di giocare spesso, anche perché può essere impiegato pure nelle posizioni di centrocampista centrale e trequartista alle spalle dell’unico centravanti.

Fantacalcio, le 5 possibili sorprese low-cost

Proseguiamo con Georgios Kyriakopoulos, chiamato a raccogliere il testimone lasciato da Carlos Augusto al Monza. Il greco, nell’ultima edizione della Serie A disputata al Bologna, non ha fatto male: un gol e 3 assist. Un bottino che, sotto la gestione di Raffaele Palladino, non potrà che aumentare: lo stile di gioco praticato dal mister biancorosso, infatti, prevede (anzi stimola) la spinta continua e l’inserimento dei quinti in area di rigore avversaria. Per informazioni, chiedere a Patrick Ciurria. Il quale, nell’asta estiva, verrà pagato come un semi-top dopo i 6 gol ed altrettanti assist forniti in 36 presenze.

Chiudiamo con Giovanni Fabbian, appena sbarcato al Bologna che lo ha preso a titolo definitivo versando nelle casse dell’Inter 5 milioni. Thiago Motta è un maestro nel valorizzare i giovani a disposizione e di certo riuscirà a fare lo stesso con il 20enne, che lo scorso anno alla Reggina si è messo in evidenza segnando 8 gol. Mezzala con ottimi tempi d’inserimento, potrà regalare bonus concreti ai fantallenatori che dimostreranno di credere in lui.