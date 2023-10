Juventus, mistero Weah e occhio al nuovo regista

Punto interrogativo su Weah: che fine ha fatto l’esterno americano? Allegri continua a preferirgli McKennie con l’ex Lille prima alternativa al texano. Attenzione anche al capitolo regista e alle nuove indiscrezioni di calciomercato

Dopo il pareggio contro l’Atalanta, la Juventus si prepara alla super sfida contro il Torino. Il derby della Mole potrebbe rappresentare un vero sparti acque della stagione bianconera. In caso di vittoria, infatti, la Juventus resterebbe aggrappata alle prime posizioni in classifica e cercherà di recitare una parte da protagonista fino alla fine della stagione. Punti interrogativi tattici e malumori dopo il pareggio di Bergamo, ma procediamo per ordine.

La sensazione è che Weah, unico investimento fatto dalla Juventus in estate, sia scivolato al secondo posto nelle gerarchie di Allegri. Che succede con l’ex Lille? Allegri ha rivelato che l’esterno americano avrà bisogno di tempo per capire il nuovo contesto tattico e i nuovi meccanismi della Serie A. Parole che risuonano, però, come una bocciatura per il figlio dell’ex attaccante del Milan e PSG.

Weah proverà a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di convincere il proprio allenatore a cambiare idea e puntare su di lui. Ciò che fa strano, al momento, è che McKennie, fuori rosa a inizio stagione e vicino all’addio, abbia superato l’ex Lille nelle gerarchie della fascia destra bianconera. Un avvicendamento che conferma una sostanziale confusione nelle strategie del mercato juventino.

Weah dimenticato da Allegri: Fagioli nuovo regista?

Non solo Weah, punto interrogativo anche sul vice Locatelli. La Juventus, ad oggi, non ha un vero e proprio regista. Impostazione della manovra affidata all’ex Sassuolo, ma la sensazione è che i bianconeri facciano fatica a gestire la palla e nella prima costruzione. Per ovviare a questo problema, infatti, Allegri starebbe valutando la possibilità di schierare Fagioli regista come prima alternativa a Locatelli.

Il tecnico della Juventus, nelle scorse settimane, ha confermato questa possibilità: “Fagioli? Potrebbe giocare anche in posizione centrale. Anzi, credo che alla lunga possa diventare un regista perchè ha qualità e intelligenza“. Sono attese novità già nel corso delle prossime gare: il derby contro il Torino, per il momento, rappresenterà il primo spartiacque della stagione bianconera.