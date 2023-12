Verona-Lazio, riecco Zaccagni e Casale: occhio a Pellegrini

Verona-Lazio rappresenterà un vero e proprio crocevia per i biancocelesti per cercare di capire le reali possibilità di lotta al quarto posto. Occhio alle novità di formazione in vista della 15^ giornata di Serie A

Dopo il successo in Coppa Italia contro il Genoa, Sarri proverà a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di proseguire il momento positivo anche in campionato. Il tecnico, per la sfida contro il Verona, potrà contare sui recuperi di Zaccagni e Casale, pronti a tornare in campo dal primo minuto in vista del match del Bentegodi.

Casale affiancherà uno tra Gila e Patric, mentre Zaccagni si giocherà una maglia da titolare con Pedro, quest’ultimo autore di un ottimo periodo di forma. Non è escluso che Sarri possa affidarsi ancora all’esterno ex Chlesea e Barcellona, con Zaccagni pronto a subentrare a gara in corsa dalla panchina. Attenzione anche alla carta Pellegrini. Il terzino sinistro ha recuperato delle recenti noie muscolari e potrebbe contenderà una maglia da titolare a Marusic sulla fascia sinistra.

L’ex Juventus, Genoa, Roma e Cagliari, però, per il momento, resta leggermente in ritardo rispetto a Marusic. Ballottaggio serrato che verrà risolto in maniera definitiva solamente dopo l’ultimo allenamento di rifinitura. Detto questo, occhio anche alla titolarità di Felipe Anderson, il quale potrebbe cedere nuovamente il suo posto allo scalpitante Isaksen.

Verona-Lazio, le probabili formazioni: fuori Luis Alberto

Brutte notizie per Sarri, il quale dovrà fare quasi sicuramente a meno di Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo ha accusato un problema muscolare nell’ultima sfida di campionato e, salvo clamorosi colpi di scena, dovrà alzare bandiera bianca in vista della 15^ giornata di campionato.

Sarri potrebbe affidare il ruolo di mezz’ala sinistra a Kamada. Decisamente più defilata la candidatura di Vecino, soprattutto dopo gli ultimi screzi con Sarri. La situazione Luis Alberto sarà monitorata nel corso dei prossimi giorni, ma non trapela grande ottimismo per un suo immediato recupero. Di seguito le probabili formazioni di Verona-Lazio, match valido per la 15^ giornata di Serie A:

VERONA (4-3-3): Montipò; Faraoni, Amione, Hien, Doig; Duda, Folorunsho, Suslov; Ngonge, Djuric, Lazovic

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic/Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni