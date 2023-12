Mercato Juventus, non solo Samardzic: doppio obiettivo per gennaio

Il mercato della Juventus potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Dopo l’interesse per Samardzic, Giuntoli potrebbe dirottare le sue attenzioni su due nuovi centrocampisti

Allegri proverà a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di restare ancorato ai primi posti della classifica. Bianconeri in piena scia dell’Inter e lotta scudetto decisamente avvincente. Occhio, però, alle strategie di mercato dei bianconeri in vista del mese di gennaio. La doppia squalifica di Pogba e Fagioli, come noto, obbligherà Giuntoli a intervenire sul mercato per completare il reparto di metà campo con almeno un altro innesto.

Non è escluso che il direttore sportivo dei bianconeri possa valutare concretamente un doppio acquisto qualora dovessero presentarsi le giuste condizioni e occasioni. Samardzic resta in cima alla lista dell’ex dirigente del Napoli, ma l’Udinese valuta il suo giocatore circa 35 milioni di euro, cifra decisamente eccessiva per i piani di mercato della Juventus. Occhio, però, al possibile accordo basato sul prestito con diritto o obbligo di riscatto spalmato su più anni. Bisognerà capire il piano concreto di Giuntoli.

Non solo Samardzic, nelle ultime ore starebbe avanzando nuovamente un forte interesse per Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo, ai margini del progetto del PSG, potrebbe lasciare la Francia con la formula del prestito secco, o sulla base del prestito con diritto di riscatto.

Mercato Juventus, occhio anche a Van de Beek: i dettagli

Fabian Ruiz, come noto, è uno storico pupillo dai tempi del Napoli, ma resta da sciogliere il nodo ingaggio. I bianconeri potrebbero accollarsi solamente parte del suo stipendio, ma il PSG dovrebbe contribuire al pagamento dello stesso. Situazione decisamente complicata e che difficilmente riuscirà a sbloccarsi in tempi brevi. Fabian Ruiz, però, potrebbe aprire concretamente al ritorno in Italia, sponda bianconera.

Nelle ultime ore, come confermato dai colleghi inglesi di “The Sun”, la Juventus avrebbe avanzato un chiaro interesse per Van de Beek. Il centrocampista del Manchester United, poco utilizzato dall’attuale allenatore, potrebbe salutare i Reds già a gennaio. Giuntoli aprirebbe all’affare solamente con la formula del prestito con diritto di riscatto senza obbligo. Il centrocampista dello United piace particolarmente ad Allegri.