Dagli infortuni alla lotta scudetto: Allegri parla in vista del Genoa

i La Juventus si prepara alla trasferta sul campo del Genoa. Allegri alle prese con diversi infortuni: l’annuncio del tecnico in conferenza.

I risultati ottenuti finora sono andati al di là di ogni più rosea previsione e hanno consentito di alimentare il sogno di vincere lo scudetto. Ora la Juventus, in attesa della sessione invernale del mercato che porterà in dote di certo almeno un nuovo acquisto teso a potenziare il reparto di centrocampo, non vuole fermarsi. Domani, alle ore 20.45, andrà in scena il match sul campo del Genoa ed i bianconeri giocheranno con l’obiettivo di fare bottino pieno e concretizzare il nuovo sorpasso ai danni dell’Inter.

Centrare l’obiettivo, in ogni caso, non si preannuncia facile per diversi motivi. I padroni di casa sono reduci da due sconfitte consecutive patite per mano della Lazio (in Coppa Italia) e dal Frosinone (Serie A): di fronte al pubblico amico cercheranno quindi di rilanciarsi ed aumentare il vantaggio nei confronti dell’Empoli terzultimo. Massimiliano Allegri, inoltre, deve far fronte ad alcune assenze: dalla lista dei convocati, oltre al lungodegente Mattia De Sciglio (si rivederà nel 2024), mancherà anche Moise Kean.

Ad annunciare il forfait dell’attaccante (ancora a secco nonostante le 12 presenze fin qui totalizzate) è stato oggi lo stesso allenatore, durante la conferenza stampa di presentazione della gara. “Abbiamo deciso di fermarlo perché quel problema alla tibia l’abbiamo portato avanti. Lui è stato molto bravo nell’allenarsi anche con dolore ma è arrivato il momento di fermarlo per 3-4 settimane”.

Juventus-Genoa, Allegri dice tutto: sfida totale all’Inter

In assenza del classe 2000, Allegri punterà forte sugli altri attaccanti a disposizione e su Kenan Yildiz utilizzato con il contagocce in questa prima parte della stagione e finito nel mirino di numerosi top team europei. L’allenatore ha poi parlato della sfida a distanza con l’Inter, impegnata domenica sera all’Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri.

“Noi sappiamo che l’Inter in questo momento è la favorita: è stata costruita per vincere e l’ha sottolineato anche il presidente Zhang. Noi abbiamo iniziato un percorso diverso, stiamo facendo bene, ma non bisogna accontentarsi. Siamo diventati una squadra, ma c’è ancora tanto lavoro da fare. Dobbiamo avere per terra ed equilibrio. Ora si pensa al Genoa”. Una battuta, infine, sul momento vissuto da Fabio Miretti, scivolato fuori dalla formazione titolare e non utilizzato nelle ultime 3 partite disputate dalla Vecchia Signora. “Si è allenato bene, nelle ultime partite sono state scelte tecniche, ora sta meglio ed è un giocatore importante per noi”.