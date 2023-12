Furia Iervolino a Salerno: “Ambiente lacerato. Avrò pugno durissimo”

Per la Salernitana, ultima in classifica, ha parlato in conferenza stampa Danilo Iervolino: le sue parole sono state durissime.

La Salernitana chiude al momento la classifica di Serie A con 8 punti racimolati fin qui in questi primi mesi della stagione 2023/24. Mesi che non sono andati esattamente come ci si sarebbe aspettati. Anche in vista della trasferta contro l’Atalanta, che si giocherà lunedì 18 dicembre, ha parlato oggi in conferenza stampa e si è mostrato particolarmente indignato.

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha voluto parlare in prima persona della situazione che si sta vivendo tra le file del suo club fin dall’inizio di questa stagione. Le sue dichiarazioni sono state decisamente forti e non hanno lasciato spazio a possibili cambiamenti nella linea dura che vuole essere attuata a partire da gennaio.

Salernitana, Iervolino con il pugno di ferro: a gennaio farà piazza pulita

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato così in conferenza stampa: “Non mi sembra che la campagna acquisti possa aver generato il disvalore, è chi è rimasto che ha deluso tanto. I problemi si annidano in un ambiente lacerato, purtroppo non riusciamo a creare quella giusta armonia e ci sono delle fazione. Molti calciatori vogliono andare via, non amano la Salernitana. Sono qui ma vorrebbero stare altrove”.

“Abbiamo salari altissimi – ha continuato il numero uno del club di Salerno – cartellini costosi e loro hanno disatteso tutti gli impegni. È con loro che dobbiamo lavorare, sono loro che devono assumersi le responsabilità. Se non hanno gioia sappiano che questa rischia di essere la tomba di molti giocatori. Avrò un pugno durissimo con tanti di loro“.

“A gennaio manderò via chi non vuole restare, d’ora in poi prenderemo soltanto gente che ha una voglia matta di stare a Salerno, di amare questi colori e questa città e di rendersi disponibili sempre. Qui c’è chi viene sostituito e si lagna, un tutti contro tutti fatto di alibi e questo è un grande problema”, ha concluso in conferenza.