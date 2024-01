Vlahovic trascina la Juve in vetta: Marotta e Allegri accendono le polemiche

La Juve ha battuto questa sera contro il Lecce, riuscendo così a guadagnarsi la vetta della classifica del campionato di Serie A.

La Juventus è riuscita a cogliere l’occasione di poter disputare una gara in più rispetto all’Inter. I bianconeri, infatti, hanno vinto questa sera al Via del Mare per 0-3 contro il Lecce, riuscendo così a tornare in vetta alla classifica. I nerazzurri, di fatto, non hanno disputato questo turno di campionato a causa della Final Four della Supercoppa italiana.

Domani sera, dopo il netto 0-3 inflitto venerdì sera alla Lazio di Maurizio Sarri, l’Inter giocherà la finale contro il Napoli campione d’Italia consapevole ha perso il comando della classifica della Serie A in favore della Juve. La squadra di Allegri, di fatto, ha dato anche un segnale a livello di gioco, visto che ha fornito una grande prestazione contro il Lecce.

La prima frazione di gara è sì finita 0-0, ma la ‘Vecchia Signora’ ha sempre dato la sensazione di riuscire a portare a casa tre punti davvero fondamentali. Nel secondo tempo, infatti, gli uomini di Max Allegri hanno vinto con la doppietta realizzata da Dusan Vlahovic ed il gol di Gleison Bremer nel finale. Questa vittoria dei bianconeri contro il Lecce, però è arrivata proprio qualche ora dopo alcune dichiarazioni di Beppe Marotta.

La Juve batte il Lecce per 0-3 e va al comando della classifica del campionato

Il dirigente dell’Inter, esattamente nel corso del programma 90’ minuto di ‘Rai Sport’, ha infatti risposto così alla battuta di ‘guardie e ladri’ utilizzata da Max Allegri per spiegare la corsa Scudetto: “L’ironia e le metafore si utilizzano nel mondo del calcio, la cosa importante è che ci sia rispetto in campo e fuori, aspettando la sfida del prossimo 4 febbraio”.

Beppe Marotta ha poi continuato il suo intervento: “Mister Allegri interpreta il ruolo che ha nel suo contesto ambientale, probabilmente anche noi risponderemo”. L’ex dirigente della Juve, ovviamente, ha parlato dell’Inter guidata da Simone Inzaghi: “Contro la Lazio c’è stata una grandissima mentalità vincente, il merito è sia dell’allenatore che dei giocatori. Rinnovo Lautaro? Ci siamo un po’ fermati, ma non ci saranno problemi”.

Nel frattempo, dopo il successo di questa sera contro il Lecce, Max Allegri a ‘Sky Sport’ ha parlato ancora di quarto posto: “Siamo in vetta? Siamo contenti, ma la favorita è l’Inter. Siamo partiti con l’obiettivo del quarto posto: le cose stanno andando bene, ma dobbiamo comunque prestare la massima attenzione”.