Ventura avvisa Spalletti: “In Nazionale bisognare fare risultato, è un obbligo. Napoli? E’ un peccato”

L’ex tecnico ha parlato di tanti temi ed ha trattato anche delle ultime relative alla Nazionale italiana. Sentenza anche sul Napoli.

Con la vittoria dell’Inter nel derby d’Italia sulla Juventus i nerazzurri hanno messo un tassello importante in chiave scudetto. Al momento il vantaggio sulla Juve e sul Milan è abbastanza importante e non va dimenticato che la formazione di Simone Inzaghi deve recuperare il match di San Siro contro l’Atalanta.

Le prossime settimane saranno molto dure, campionato e Champions League, una serie di impegni delicati e quest’anno i calciatori avranno un calendario ricco di impegni. Al termine dell’annata con i club diversi calciatori di serie A saranno impegnati con gli Europei 2024, evento che si terrà in Germania.

L’Italia di Luciano Spalletti è campione in carica, per l’allenatore campione d’Italia con il Napoli c’è la prima grande sfida e dopo una serie di amichevoli o impegni non prioritari durante le qualificazioni, è tempo delle grandi sfide. L’ex allenatore della Nazionale Giampiero Ventura, ricordato purtroppo per risultati a noi nefasti, ha parlato ai microfoni di TvPlay rilasciando interessanti dichiarazioni. Tanti i temi trattati, dalla Roma al Napoli, fino appunto alla Nazionale italiana di Spalletti

Italia, Ventura è netto su Spalletti e sul Napoli

Ventura ha avvisato Spalletti rilasciando dichiarazioni abbastanza interessanti: “L’Italia agli Europei? Spalletti deve fare risultato, un conto sono le amichevoli dove puoi sperimentare e lanciare giovani e un conto è l’Europeo dove sei obbligato a fare risultato. Questa Italia ha diversi giovani e quindi parliamo di una squadra proiettata sia al presente che al futuro”. Ventura ha poi fatto i migliori auguri a Spalletti augurandosi che possa fare un ottimo Europeo.

In passato Ventura ha allenato anche il Napoli e non poteva mancare un commento sugli attuali campioni in carica. La società di De Laurentiis sta vivendo una stagione molto difficile, la priorità è il quarto posto ma non è semplice visto la concorrenza e i risultati molto altalenanti.

Parlando del momento azzurro Ventura è stato – d’altro canto – piuttosto netto, ecco le sue dichiarazioni:

“E’ difficile da spiegare. La squadra, al netto di Kim, è la stessa. Il Napoli aveva 20 punti di vantaggio, mentre ora ne ha 20 dalla prima: sono ben 40 punti di differenza tra sei mesi ed adesso. E’ successo di tutto e di più. Il post Scudetto non è stato gestito benissimo. Rudi Garcia, poi, ha sbagliato l’approccio”.