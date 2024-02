Tra padel e Roma, Totti si racconta: “De Rossi sta facendo bene, ora pensi alla squadra. Io penso al padel”

L’ex capitano della Roma Francesco Totti è impegnato alla World Legend Padel Tour. Questo e i giallorossi tra i temi più trattati.

La sua Roma vive un momento piuttosto positivo, guidata dall’ex compagno e amico Daniele De Rossi. I giallorossi sono in piena corsa europea, dall’arrivo del neo tecnico sono in striscia piuttosto positiva e si sono garantiti gli Ottavi di finale di Europa League, qui intriga lo scontro con il Brighton del tecnico italiano Roberto De Zerbi.

La squadra ha assorbito bene il cambio tecnico, Totti – sebbene al momento distante dal club – osserva con attenzione ciò che accade attorno al club giallorosso. Parlando della sfida contro il Brighton ‘Er Pupone’ ha sottolineato – ai microfoni di Sportmediaset – gli aspetti di uno scontro, forse tra i più suggestivi tra le sedici squadre rimaste:

“Il Brighton sta facendo bene, ha un tecnico italiano che è un grande allenatore e conosce il nostro calcio. Per questa sfida parliamo di un 50 e 50, si può far bene come male e sarà il campo l’unico giudice. De Rossi? Daniele è entrato con il piede giusto, non era semplice sostituire Mourinho ma lui sta facendo bene. Roma è una piazza particolare ma la strada che sta percorrendo è quella giusta”.

Totti e De Rossi, oltre a essere grandi amici, sono anche compagni di padel e l’ex numero 10 del club capitolino ha scherzato su ciò che sta accadendo in queste settimane.

Totti e De Rossi, le ultime sul World Legends Paddle Tour

Sia Totti che De Rossi sono grandi appassionati di padel e Totti addirittura sta partecipando in queste settimane al World Legends Padel Tour, una competizione appena cominciata e che andrà in scena quasi in tutto il mondo. A riguardo la leggenda del calcio ha sottolineato: “Daniele deve pensare alla Roma, al padel ci penso io”, ha scherzato con il sorriso e poi sulla World Legends Padel Tour ha proseguito:

“La World Legends Padel Tour è una competizione molto bella e importante, è anche molto divertente, ti consente di tenerti in forma e allo stesso tempo di rivederti con ex compagni, di farci ricordare come era prima”, la chiosa finale dell’ex calciatore.

Questa competizione è cominciata nelle ultime ore e vedrà diversi campioni italiani e non sfidarsi a padel in giro per il mondo. Il tour toccherà Barcellona, Parigi, Roma, Madrid, Riyad, Miami e si chiuderà con le Finals a Dicembre che si terranno ancora una volta a Dubai.