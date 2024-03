Napoli-Juventus, infortunio Chiesa: novità e ultimissime

Infortunio Chiesa, le probabili formazioni di Napoli-Juventus

Tutto pronto per il match della. Padroni di casa a caccia di conferme dopo il recente 6-1 contro il Sassuolo nella sfida di recupero della 21^ giornata. Ospiti pronti a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di centrare il prima possibile l’obiettivoAttenzione alle ultime novità sull’infortunio di Chiesa. L’attaccante bianconero è ancora a rischio dopo la botta alla caviglia rimediata in allenamento.La sensazione è che Chiesa potrà recuperare, ma salvo clamorosi colpi di scena partirà dalla panchina. Al suo posto pronto, ma attenzione alle decisione finale e definitiva di Allegri in vista delle prossime ore. Il giovane attaccante turco, ad oggi, resta decisamente favorito. Più defilata la candidatura di, il quale potrebbe trovare spazio nel corso della ripresa. Per quel che riguarda la formazione bianconera, inoltre, Allegri dovrà fare a meno degli infortunati, entrambi out contro il Napoli.Le condizioni diverranno rivalutate con calma e non è escluso che l’attaccante bianconero possa stringere i denti per cercare di convincere il proprio allenatore a puntare su di lui come perno titolare dell’attacco bianconero.Attenzione anche alle mosse in casa Napoli.confermerà il solito 4-3-3 con Juan Jesus favorito super affiancare Rrhmani al centro della difesa. Traorè dovrebbe spuntarla su Zielinski, mentre nessuna novità in attacco con Politano, Osimhen e Kvratskhelia, pronti a recitare il ruolo di assoluti protagonisti.Come accennato, occhio alle novità anche in casa Juventus. Out McKennie e Rabiot per infortunio. Al loro posto pronti, con quest’ultimo pronto a dimostrare tutto il suo valore. Da sciogliere il dubbio legato al ballottaggio Yildiz-Chiesa. Come detto, il giovane attaccante turco resta in vantaggio sull’ex Fiorentina. Di seguito le probabili formazioni del match:Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, KvaratskheliaSzczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Alcaraz, Kostic; Yildiz, Vlahovic