Napoli, ultima settimana di fuoco: 3 colpi in canna per De Laurentiis

Ci siamo! Siamo entrati nell’ultima settimana del mercato di gennaio e il Napoli si prepara a chiudere i colpi scudetto: 2 o addirittura 3

C’è qualcosa di magnetico nell’ultima settimana di mercato. È quel momento in cui ogni voce diventa un potenziale colpo, ogni silenzio una strategia. E per il Napoli, questa non è una settimana come le altre: è la settimana in cui il destino di una stagione può cambiare.

Dopo aver salutato Kvicha Kvaratskhelia, venduto al PSG per una cifra monstre, i tifosi aspettano che il presidente De Laurentiis tiri fuori l’asso dalla manica. O meglio, gli assi.

Nel frattempo, sul campo, la squadra di Antonio Conte continua a regalare spettacolo. Sette vittorie consecutive, primo posto blindato e una convinzione che sembra crescere di partita in partita. Ma Conte non è uno che si accontenta, e lo ha detto chiaramente: servono rinforzi per affrontare un girone di ritorno che si preannuncia infuocato. E così, il Napoli si prepara a piazzare tre colpi decisivi.

Garnacho: il sogno argentino si può fare!

Il nome che scalda i cuori è quello di Alejandro Garnacho, talento puro, classe 2004, attualmente al Manchester United. Da settimane il Napoli sta lavorando sotto traccia per portarlo all’ombra del Vesuvio.

La trattativa sembrava essersi arenata, ma in realtà era solo una mossa per aspettare il momento giusto. Ora, con le ultime ore di mercato, l’affare potrebbe decollare.

Conte lo vuole a tutti i costi, e la società sembra pronta a fare un sacrificio importante per regalargli il gioiello argentino. Garnacho, oltre a rappresentare un rinforzo tecnico, sarebbe anche un segnale: il Napoli non vuole solo vincere, vuole farlo con stile, puntando su giovani di talento e prospettiva.

Il rebus del difensore centrale: chi prende il Napoli?

Se Garnacho è la scintilla che accende l’immaginazione dei tifosi, c’è una questione molto più pratica che Conte deve risolvere: il buco lasciato in difesa. Il mancato arrivo di Danilo ha complicato i piani, ma il Napoli non si è fatto prendere dal panico. Due i nomi in cima alla lista: Ardian Ismajli dell’Empoli e Marin Pongracic, attualmente al Lecce.

Ismajli potrebbe essere il profilo ideale, considerando la sua esperienza e il fatto che il contratto in scadenza a giugno lo rende economicamente accessibile. Pongracic, d’altra parte, è un’opzione intrigante per la sua capacità di adattarsi a diversi schemi tattici. In entrambi i casi, la priorità è chiara: trovare un difensore affidabile che possa integrarsi subito nella rosa.

Napoli, Biraghi per la fascia sinistra

E poi c’è la questione della fascia sinistra. L’infortunio di Matías Olivera ha lasciato il Napoli con il solo Leonardo Spinazzola disponibile. Ecco perché nelle ultime ore si è riaperta la pista che porta a Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina. La trattativa, inizialmente accantonata, è tornata d’attualità proprio per la necessità di avere un’alternativa di ruolo.

Ma c’è un problema: per far spazio a Biraghi, il Napoli dovrà liberare un posto in rosa. Qui entra in gioco una “corsa a tre” che coinvolge Ngonge, Raspadori e Mazzocchi. Spinazzola, grazie alle sue ottime prestazioni, si è ormai guadagnato la conferma, e ora la dirigenza dovrà decidere chi sacrificare.

Queste ultime ore saranno cruciali per il Napoli, una squadra che ha dimostrato di avere ambizioni concrete. La cessione di Kvaratskhelia, se da un lato ha lasciato un vuoto innegabile, dall’altro ha fornito le risorse per puntare su tre rinforzi mirati. De Laurentiis, che spesso è stato criticato per la sua prudenza sul mercato, ha ora l’occasione di ribaltare la narrativa e regalare a Conte una squadra completa.