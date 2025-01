Thiago Motta e l'”effetto Xavi”: filtra un cambiamento importante da Vinovo

Thiago Motta è sempre più sulla graticola e intanto si parla di Xavi alla Juve: filtrano strani scricchiolii da Vinovo…

Non è un momento facile per Thiago Motta. Dopo la pesante sconfitta contro il Napoli, l’allenatore della Juventus sembra aver perso il suo ultimo alibi: quella striscia di imbattibilità in campionato che teneva a galla una stagione già ricca di interrogativi.

Ora, anche la tanto discussa “pareggite” – che fino a pochi giorni fa poteva perfino essere letta come un segno di solidità – appare sotto una luce ben diversa. Più di tutto, però, colpisce un altro elemento: la sensazione di arrendevolezza di questa Juventus, travolta da un Napoli feroce, guidato da un altrettanto feroce Antonio Conte.

E se il Napoli ne ha da vendere, alla Juventus sembra mancare proprio la fame. O forse è lo stesso Thiago Motta ad aver perso un po’ della sua. A Vinovo, raccontano alcune voci riportate da Radio Radio, l’allenatore non è più lo stesso. Solitamente sorridente e propositivo, indipendentemente dai risultati, oggi appare più cupo, pensieroso, quasi spento. Il suo entusiasmo iniziale sembra essersi dissolto, lasciando spazio a una tensione palpabile che si riflette sulla squadra.

A rendere il clima ancora più pesante ci pensano le indiscrezioni su Xavi Hernandez, che secondo i rumors potrebbe essere il prossimo a sedersi sulla panchina bianconera.

Una situazione che, ironicamente, ricorda quanto accaduto proprio l’anno scorso, quando le voci sul possibile arrivo di Motta contribuirono a destabilizzare un ambiente già teso, con Massimiliano Allegri che finì per crollare sotto il peso della pressione durante quella famosa sfida di Coppa Italia. Il resto, come si dice in questi casi, è storia.

Il caso Vlahovic rischia di affondare Thiago Motta

Ma cosa sta succedendo davvero tra Thiago Motta e la Juventus? I segnali che arrivano dagli allenamenti non sono incoraggianti. Il rapporto tra il tecnico e alcuni giocatori sembra essersi incrinato, con un nome su tutti che spicca: Dusan Vlahovic.

Il bomber serbo è ormai un caso conclamato. Le continue esclusioni dalla formazione titolare e il dialogo praticamente inesistente con l’allenatore stanno alimentando un malumore sempre più evidente. Per il serbo, le panchine non solo stanno influendo sul rendimento, ma rischiano anche di deprezzarne il valore di mercato, rendendo complicata una sua eventuale cessione in estate.

Vlahovic, però, non è l’unico problema. Il resto della squadra sembra aver perso fiducia nel progetto tecnico di Motta, che non riesce più a trasmettere quella grinta e quell’energia che avevano caratterizzato le sue prime settimane alla guida della Juventus. A questo si aggiungono le difficoltà tattiche, con una squadra che fatica a trovare un’identità di gioco chiara e convincente. Insomma, un mix esplosivo che sta portando l’ambiente bianconero a una situazione sempre più instabile.

La domanda è: Thiago Motta riuscirà a riaccendere quella scintilla che sembrava aver conquistato tutti nei suoi primi giorni a Torino, o sarà il momento di cedere il passo a un nuovo protagonista? Solo il tempo, e forse qualche vittoria, potranno dare una risposta.

Xavi Hernandez alla Juventus? Si fa strada uno scenario clamoroso

Le voci su Xavi Hernandez non aiutano certo a rasserenare il clima. L’ex allenatore del Barcellona è attualmente libero da vincoli contrattuali, e secondo alcuni insider stranieri la dirigenza juventina starebbe già sondando il terreno per portarlo a Torino. Un semplice piano per il futuro o una mossa già in atto per un cambio in corsa? Difficile dirlo con certezza, ma la sensazione è che la posizione di Thiago Motta sia appesa a un filo.

Certo, Xavi rappresenterebbe una scelta ambiziosa, capace di riportare entusiasmo a una piazza che, al momento, sembra aver perso fiducia. La sua idea di calcio, basata su possesso palla e dinamismo, ha diversi punti di contatto con quella di Motta e potrebbe essere il punto di svolta per una Juventus in cerca di identità.

Ma il rischio di un ribaltone in piena stagione è sempre dietro l’angolo: se i risultati non dovessero arrivare a breve, la dirigenza potrebbe decidere di accelerare i tempi, affidando la panchina al tecnico catalano prima del previsto.

La situazione a Vinovo è in pieno fermento. Thiago Motta si trova a un bivio: ritrovare la fiducia della squadra e invertire la rotta, o cedere sotto il peso delle aspettative e delle pressioni. La sfida non è solo sul campo, ma anche fuori, dove il gioco delle parti tra allenatore, giocatori e dirigenza potrebbe portare a scelte drastiche.