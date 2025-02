Le probabili formazioni della 26ma giornata: Man, Zaniolo, Thuram, Spinazzola, ecco chi gioca – SerieAnews

Le probabili formazioni della 26ma giornata di Serie A che prende il via stasera con l’anticipo tra Lecce d Udinese

Nuova giornata di campionato, la 26ma di Serie A con le squadre che tornano in campo nel solito turno spalmato su ben quattro giorni. Si parte stasera con Lecce-Udinese, vediamo tutte le probabili formazioni.

Lecce-Udinese: venerdì 21 febbraio ore 20:45

Sono due i ballottaggi per marco Giampaolo: al momento sembrano favoriti Tete Morente e Ramadani su Karlsson e Pierret. In panchina Gaspar, saranno Pierotti e Krstovic a completare il tridente offensivo.

In casa friulana, invece, Kamara ed Ehizibue sono favoriti su Zemura e Kristensen. Ekkelenkamp esterno, Thauvin e Lucca in attacco.

LECCE (4-3-3): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. All. Giampaolo.

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.

Parma-Bologna: sabato 22 febbraio ore 15:00

L’esordio per Christian Chivu in panchina. L’ex difensore partirà dal 4-3-3 con Bonny centravanti supportato da Man e Cancellieri. In mediana Keita, Bernabé e Sohm mentre Balogh sostituirà Leoni squalificato.

In casa felsinea, invece, panchina per Orsolini: Dominguez e Ndoye saranno gli esterni, Pobega sottopunta dietro castro. In difesa spazio per Calabria a destra (lesione ai flessori per Holm) mentre sulla corsia mancina è ballottaggio tra Miranda e Lykogiannis.

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Balogh, Valeri; Bernabé, Keita, Sohm; Man, Bonny, Cancellieri. All. Chivu.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Moro; Ndoye, Pobega, Dominguez; Castro. All. Italiano.

Venezia-Lazio: sabato 22 febbraio ore 15:00

In casa dei lagunari sembra avviarsi verso una nuova panchina Busio. Al suo posto toccherà ad Ellertsson con Zerbin e Zampano esterni a tutta fascia. In attacco Oristanio accanto a Fila.

In casa Lazio Baroni punterà su Dia per sostituire l’infortunato Castellanos con Pedro sulla trequarti, anche se resiste l’opzione Noslin al posto dello spagnolo. Rovella squalificato, potrebbe toccare a Belahyane arrivato a gennaio da Verona. In porta ballottaggio Provedel-Mandas.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zampano, Perez, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Zerbin; Oristanio, Fila. All. Di Francesco.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Belahyane; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. All. Baroni.

Torino-Milan: sabato 22 febbraio ore 18:00

Dopo il gol nell’ultimo turno, vi sono possibilità per Elmas titolare, con Karamoh che rischia il posto. Certo di giocare dal 1′, invece, Casadei, accanto a Ricci. Il terminale offensivo sarà Adams.

Nel Milan torna dal 1′ Fofana dopo la panchina di Rotterdam e rischia di sedersi accanto a Conceiçao uno tra Joao Felix, Pulisic o Rafa Leao. In dubbio Walker con Jimenez pronto, al centro dovrebbe giocare Tomori.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Sosa; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Musah; Gimenez. All. Conceiçao.

Inter-Genoa: sabato 22 febbraio ore 20:45

Marcus Thuram è in dubbio: la caviglia non è ancora al meglio e potrebbe iniziare dalla panchina. In questo caso, Taremi è pronto. In porta, invece, toccherà a Josep Martinez debuttare in campionato proprio contro la sua ex squadra. In difesa scalpitano De Vrij e Bisseck.

Nel Genoa Cornet in vantaggio su Zanoli mentre Bani è confermato in difesa. Vitinha ko mentre in mediana spazio per Masini e Frendrup.

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Taremi. All. Inzaghi.

GENOA (4-2-3-1): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Cornet, Messias, Miretti; Pinamonti.

Como-Napoli: domenica 23 febbraio ore 12:30

Fadera ha smaltito i due turni di squalifica ma potrebbe ugualmente dalla panchina in favore di Caqueret con Strefezza e Nico Paz trequartisti e Diao in attacco.

In casa Napoli ancora 3-5-2 con Di Lorenzo braccetto di desta e Politano a tutta fascia. A sinistra torna Spinazzola mentre si ferma Mazzocchi. In attacco Raspadori e Lukaku.

COMO (4-3-2-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Da Cunha, Perrone; Caqueret, Paz, Strefezza; Diao. All. Fabregas.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. All. Conte.

Verona-Fiorentina: domenica 23 febbraio ore 15:00

Nel Verona spazio per Lazovic sulla corsia mancina mentre Bradaric è squalificato. Sarr e Kastanos sono favoriti su Mosquera e Livramento.

Palladino deve fare a meno di Gudmundsson – frattura del coccige – e Colpani: toccherà a Zaniolo e Beltran giocare. Parisi sostituirà Gosens squalificato mentre in attacco torna Kean.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Valentini, Coppola, Daniliuc; Tchatchoua, Niasse, Duda, Lazovic; Suslov, Kastanos; Sarr. All. Zanetti.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Cataldi, Mandragora; Zaniolo, Beltran, Folorunsho; Kean. All. Palladino.

Empoli-Atalanta: domenica ore 18:00

In dubbio Ismajli, potrebbe agire dal 1′ Esposito che ad Udine ha iniziato dalla panchina. In porta possibile Silvestri dal 1′ al posto di Vasquez.

Incognita Lookman in casa Atalanta: partirà dal 1′? Alle spalle di Retegui, ballottaggio tra Brescianini e Samardzic. In difesa out Hien, Bellanova e Zappacosta esterni.

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio, Goglichidze, Pezzella; Gyasi, Grassi, Henderson, Cacace; Esposito, Maleh; Colombo. All. D’Aversa.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; Samardzic, De Ketelaere; Retegui. All. Gasperini.

Cagliari-Juventus: domenica 23 febbraio 20:45

Gaetano proverà ad esserci almeno per la panchina, mentre sulla trequarti Deiola è in vantaggio su Viola. In difesa, davanti a Caprile, è in vantaggio Augello ma occhio ad Obert che recupera terreno.

Thiago Motta deve rinunciare a Veiga infortunato: in difesa unici arruolabili Kelly e Gatti. Cambiaso agirà a sinistra, Locatelli e Thuram al centro con Koopmeiners in posizione più avanzata alle spalle di Kolo Muani.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Deiola, Felici; Piccoli. All. Nicola.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Motta.

Roma-Monza: lunedì 24 febbraio ore 20:45

Ranieri potrebbe decidere di rivoluzionare la squadra con un ampio turn over visto l’impegno agevole. Non è escluso che giochi dal 1′ Soulé con Shomurudov in luogo di Dybala e Dovbyk in attacco.

Nesta dovrà fare a meno di Izzo squalificato in difesa. In attacco, invece, alle spalle di Ganvoula dovrebbero agire Caprari e Mota Carvalho.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Nelsson, Ndicka; Saelemaekers, Gourna-Douath, Cristante, Salah-Eddine; Soulé, El Shaarawy; Shomurodov. All. Ranieri.

MONZA (3-4-2-1): Turati; D’Ambrosio, Palacios, Carboni; Pereira, Urbanski, Bianco, Kyriakopoulos; Caprari, Mota Carvalho; Ganvoula. All. Nesta.