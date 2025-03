Napoli, Manna accelera e piazza l’affondo: scelto il sostituto di Kvara, arriva a luglio – SerieAnews

Napoli, Manna all’assalto: ecco il vero obiettivo per l’estate, scelto il sostituto di Kvaratskhelia

Il Napoli scenderà tra pochi minuti al Maradona nel big match che può anche valere lo scudetto. In campo gli azzurri sfideranno l’Inter di Inzaghi nuova capolista del campionato dopo la caduta del Napoli ad Empoli. Tre punti nelle ultime quattro partite per i partenopei che hanno vissuto un febbraio da incubo. Si volta pagina, però, con l’assalto al primo posto e la volontà di rimettersi in carreggiata riprendendo il feeling con la vittoria e cancellando il ko di Como.

La squadra di Antonio Conte è pronta per l’impresa, per centrare bottino pieno ed alimentare nuovamente le voci di scudetto, un sogno più che un obiettivo, almeno in questa stagione di ricostruzione dopo le macerie lasciate l’anno scorso. Nel frattempo, però, in attesa di definire anche il futuro della panchina – sebbene Conte abbia un contratto triennale – il ds Manna lavora anche sul mercato in vista della prossima stagione.

Napoli, a gennaio Okafor: il sostituto di Kvara arriverà in estate

La sessione invernale è stata molto deficitaria: è stato ceduto il calciatore più forte nella rosa azzurra, quel Khvicha Kvaratskhelia che almeno dal punto di vista tecnico era considerato il calciatore più forte della rosa azzurra. Un addio doloroso, anche perché il numero 77 non è stato rimpiazzato a dovere.

Un mese intero a provare ad ingaggiare Garnacho dal Manchester United, poi Adeyemi dal Borussia Dortmund, poi sondaggi veloci con Lille e Bologna per Zhegrova e Ndoye fino alla trattativa sfumata per Saint-Maximin per poi bussare alle porte del Milan ed ingaggiare in prestito Okafor, di fatto una riserva in rossonero.

Non il massimo, tanto da spingere lo stesso Manna ad ammettere la delusione per il mercato effettuato, stato d’amino che ha albergato anche in Conte, decisamente poco soddisfatto delle mosse degli azzurri.

Manna all’assalto: scelto il colpo da 90 per la prossima stagione

Il ds ha quindi deciso di rimediare e si è mosso per tempo. Sta già lavorando alacremente in vista della prossima stagione ed è addirittura pronto a chiudere il colpo già nelle prossime settimane anticipando così la concorrenza. Il nome è quello di Zhegrova del Lille. Non più tardi di qualche giorno fa l’esterno aveva annunciato la sua intenzione di non rinnovare il contratto con il club transalpino.

E così, con l’accordo in scadenza nel giugno del 2026, il Lille non potrà certo chiedere la luna per l’esterno. A gennaio il Napoli ci aveva provato, infrangendosi lungo il muro eretto dalla società francese: incedibile, questa la risposta che si è sentito dire Manna, nonostante il calciatore si sarebbe spostato volentieri in azzurro a metà anno.

La dirigenza azzurra, conscia della volontà già espressa dal calciatore, è ora pronta a partire all’assalto. Con il Lille i rapporti sono buoni e si respira un cauto ottimismo per l’acquisto del calciatore. Zhegrova, classe ’99, ha fin qui realizzato quattro gol in 12 gare; nato in Germania ma nazionale kosovaro, è un mancino che predilige la corsia destra ma può giocare indifferentemente sia su quella corsia che a sinistra. Dotato di grande velocità, salta l’uomo con disinvoltura ed in zona offensiva può fare molto male. Il costo? Circa 40 milioni di euro per portarlo a Napoli.