Juve, ancora spesa in casa Atalanta: e non è Lookman l’obiettivo – SerieAnews

La Juve guarda ancora in casa Atalanta per rinforzarsi: non è Ademola Lookman l’obiettivo

La Juventus sembra abbia messo nel mirino l’Atalanta. In tutti i sensi considerato come nel prossimo turno di campionato la Dea arriva all’Allianz Stadium in un match che può valere il terzo posto e, forse, anche lo scudetto. Le due formazioni sono divise da soli tre punti in classifica. In caso di successo dei bianconeri, sarebbe aggancio con la possibilità di essere ancora in corsa per il titolo.

Se, invece, dovesse essere l’Atalanta ad avere la meglio, beh i bianconeri potrebbero dire addio anche alla speranza di poter lottare per lo scudetto fino alla fine del campionato. Insomma, una gara cruciale per i bianconeri che hanno vissuto un mese di febbraio agrodolce. Nelle ultime cinque in Serie A solo vittorie ma sono arrivate anche le brucianti eliminazioni in Champions League – per mano del Feyenoord – ed in Coppa Italia, con il ko arrivato ai rigori per mano dell’Empoli.

Juve, sul mercato senza eccessi: i diktat della proprietà da rispettare

La dirigenza della Juventus, nel frattempo, si muove anche in vista della prossima stagione. Se in questa stagione l’obiettivo non era certo vincere ma ugualmente essere in corsa provando ad approfittare di passi falsi degli avversari, nel prossimo anno si dovrà provare a concorrere per un titolo.

Dallo scudetto alla coppa nazionale, si dovranno ugualmente gettare le basi per una stagione in cui dovrà vedersi un upgrade deciso. Thiago Motta resterà sulla panchina bianconera salvo crolli inattesi ed improvvisi ma il tecnico è conscio di dover fare decisamente di più nella prossima stagione.

Se dal tecnico ci si aspetta di più, alla Continassa sono consapevoli come sia necessario rinforzare l’organico rispettando i diktat imposti dalla proprietà. Nessuna spesa folle ma, anzi, abbassamento dei costi pur non rinunciando a calciatori di qualità e valore. Da qui il lavoro di Giuntoli e della squadra mercato bianconera alla ricerca dei calciatori funzionali alla squadra.

Ederson nel mirino: la concorrenza dei due Manchester ed il costo

La Juve ha quindi posato il mirino nuovamente su Bergamo dopo che la scorsa estate è stato prelevato dai nerazzurri Koopmeiners al termine di una trattativa estenuante, durata di fatto l’intera sessione estiva di calciomercato. Un acquisto da 61 milioni di euro che finora non sono stati ripagati dal calciatore.

I bianconeri, però, in attesa che il talento olandese possa definitivamente esplodere, sono pronti ad acquistare un altro calciatore di Gasperini. Se Lookman per le corsie esterne è un calciatore molto ambito dai bianconeri, ce n’è un altro che non è certo passato inosservato.

Ci riferiamo ad Ederson, il cui talento è sbocciato fragoroso tanto da attirare l’attenzione delle big europee e del Brasile che lo sta convocando in Nazionale. Il centrocampista brasiliano ha un contratto con l’Atalanta fino al giugno 2027 e l’incontro dello scorso gennaio tra Giuntoli e Tony D’Amico, ds della Dea, è stato propedeutico a capire le intenzioni del club orobico sul calciatore.

In estate Ederson potrebbe essere il grande sacrificato dell’Atalanta. Il prezzo è stato pressocché già fatto: 60 milioni di euro, stessa cifra servita alla Juve la scorsa stagione per ingaggiare Koopmeiners. La concorrenza, però, è già corposa: basti pensare che sia il Manchester City che lo United hanno messo gli occhi sul calciatore, pronte a portarlo in Premier League.