Italiano e il Bologna alla resa dei conti: stanno per mandarla via – ESCLUSIVA

​Vincenzo Italiano e il Bologna pronti discutere finalmente del loro rapporto: ecco quali potrebbero essere i possibili sviluppi futuri

Nel cuore pulsante di Bologna, tra le strade che profumano di storia e tradizione calcistica, si respira un’aria di rinnovamento. Al centro di questa ventata di freschezza c’è Vincenzo Italiano, l’allenatore che ha saputo confermare il Bologna come una squadra capace di competere ai massimi livelli della Serie A.

Non era facile ripetere il lavoro di Thiago Motta, perché si sa che confermarsi spesso è più difficile che stupire. In più l’allenatore nativo di Karlsruhe si è trovato a fronteggiare l’addio di calciatori come Calafiori e Zirkzee, due pilastri del ciclo di Motta, e tre competizioni in contemporanea, una situazione che se non hai la giusta struttura rischi seriamente ti travolga: si pensi ad esempio all’Empoli del 2008, che retrocesse dopo la storica partecipazione alla Coppa UEFA, seppur solo al primo turno. Il Bologna invece al momento è quarto davanti alla Juve. Niente male, mister Vincenzo!

Italiano, con un mercato tutt’altro che indimenticabile, è riuscito a fare un lavorone valorizzando calciatori già presenti in rosa che non erano ancora sbocciati, come Ndoye e Odgaard, o consacrando Orsolini che è alla miglior stagione della sua carriera. Ma soprattutto ha fatto esplodere un talento come Santiago Castro, classe 2004, arrivato con Thiago Motta ma portato al top proprio da Italiano, fino a finire nel mirino dell’Inter, della Juventus e di altre squadre interessate a lui. ​

Dopo aver lasciato un’impronta significativa alla Fiorentina, il Bologna di Vincenzo Italiano ha espresso un calcio propositivo, valorizzando giovani talenti e ottenendo risultati che hanno sorpreso molti addetti ai lavori.​ Inevitabile che il nome del mister siciliano iniziasse ad essere accostato alle big del nostro campionato, e non solo. Ma probabilmente ci sarà da aspettare per vederlo cambiare panchina, e chissà per quanto.

Il rinnovo di Italiano col Bologna: la clausola va via!

Negli ultimi giorni, le voci su un possibile rinnovo contrattuale di Italiano si sono fatte sempre più insistenti. Secondo fonti vicine al club, il Bologna sarebbe intenzionato a proporre al tecnico un prolungamento del contratto con un significativo adeguamento dell’ingaggio.

Ma la vera novità riguarda la clausola rescissoria: stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, a fine campionato e per qualche settimana il tecnico può liberarsi per un’altra squadra a fronte del pagamento di una clausola.

Ora, col nuovo contratto, questa clausola andrebbe via. Una mossa che sottolineerebbe la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme senza condizioni che possano minare la stabilità del progetto.​

Interpellato sull’argomento, Italiano ha detto che gli piace molto l’idea di rinnovare col Bologna: “Con onestà devo dire che non si è ancora discusso di niente. Ma c’è tutta la mia disponibilità“. Parole che lasciano intendere una reciproca apertura al dialogo e una volontà di costruire un futuro solido insieme.​ Il club emiliano sembra dunque intenzionato a costruire un progetto a lungo termine, puntando su una guida tecnica stabile e su giovani talenti di prospettiva.

L’eliminazione della clausola rescissoria nel contratto di Italiano rappresenterebbe un segnale forte in questa direzione, consolidando un legame che potrebbe regalare ai tifosi rossoblù molte soddisfazioni, posizionando i rossoblu nell’élite del calcio italiano laddove in questi anni si è stabilizzata l’Atalanta, un’altra bella favola del nostro calcio. Italiano e il Bologna sembrano essere i prossimi candidati a quella fantastica epopea.