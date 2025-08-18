Fantacalcisti, tenetevi forte: un vostro pupillo sta per tornare in Serie A

Ci sono nomi che diventano più di una semplice scelta al fantacalcio. Due di loro stanno per rientrare in scena, riaccendendo vecchie abitudini e nuove tentazioni per chi gioca

Ci sono calciatori che valgono più al fantacalcio che sul campo. Non è un’esagerazione, è proprio così. Li prendi per caso a un credito, diventano i tuoi salvatori e da quel momento non li molli più. Anche se l’anno dopo ti costano dieci volte tanto, anche se le guide ti dicono che non conviene. Diventano feticci, presenze obbligate nelle aste. E quando te li ritrovi davanti, scatta quel pensiero: “magari ci ricasco”.

Andrea Colpani è stato uno di questi. Ai tempi del Monza di Palladino sembrava nato per il fantacalcio: trequartista con piede educato, bonus a sorpresa, prezzo da saldo. Un colpo che ti faceva ridere in faccia agli amici di lega.

Poi la carriera ha provato a decollare: il passaggio alla Fiorentina, sempre con Palladino, sembrava l’occasione giusta. Invece, il vuoto. Panchina, rendimento in caduta libera, fantallenatori disperati. Chi ci aveva puntato forte si è ritrovato un flop in piena regola.

A giugno Colpani è tornato a Monza, ma nel frattempo il Monza è retrocesso. E uno così in Serie B non poteva restarci. Troppo ingombrante il talento, troppo alto l’ingaggio per una squadra che deve ridimensionarsi. La sensazione era chiara: qualcuno lo avrebbe riportato in Serie A.

La Cremonese vuole Andrea Colpani: attenzione anche al ritorno di Oristanio

E infatti la chiamata è arrivata. La Cremonese ci sta provando sul serio, lo vuole per la trequarti. E l’idea, per chi gioca al fantacalcio, è di quelle che fanno gola. Perché Colpani andrebbe ad affiancare Vandeputte, altro nome che i fantacalcisti conoscono bene: uno che i bonus li ha sempre portati, dalla Serie C in su. Mettili insieme e diventa una trequarti da sogno, roba che già immagini gli incastri al momento dell’asta.

E non finisce qui. Perché nel mazzo dei ritorni c’è anche Gaetano Oristanio. Classe 2002, scuola Inter, talento che il Venezia non è riuscito a tenersi in A. È retrocesso, ma non ha nessuna intenzione di restare giù. Torino, Parma e Verona lo vogliono: i granata lo seguono da tempo, mentre gli scaligeri si sono fiondati su di lui dopo l’infortunio di Suslov.

Per i fantacalcisti significa un’altra scelta di culto. Perché Oristanio è quel tipo di giocatore che prende poco ma ti può svoltare un weekend. Lo metti titolare senza pensarci troppo, e magari ti regala il bonus che non ti aspettavi.

Il ritorno di Colpani e il futuro di Oristanio non sono solo notizie di mercato. Sono la promessa che certi nomi, anche se non diventano campioni assoluti, resteranno sempre parte delle nostre aste, delle nostre scommesse, delle nostre fisse. E in fondo il fantacalcio vive proprio di questo: degli idoli minori che non ti tradiscono mai del tutto. Colpani non è solo un trasferimento: è un déjà-vu che torna al momento giusto.