ADL su Kvaratskhelia ci mostra un mondo marcio: eppure una lezione l’ha imparata anche lui

Procuratori che alzano i toni, presidenti prigionieri ma non esenti da colpe. Dal caso Kvaratskhelia emerge una verità che riguarda tutto il calcio moderno

Il calcio moderno non si gioca solo sul campo. A ricordarcelo, questa volta, è stato Aurelio De Laurentiis con la sua confessione sul caso Kvaratskhelia.

“Il suo agente mi ha ricattato”, ha detto il presidente del Napoli, spiegando come il rinnovo fosse diventato terreno di minacce e pressioni legate all’articolo 17 della FIFA, quello che consente a un calciatore di svincolarsi anticipatamente. Parole forti su una storia invero già nota, che riaprono una ferita mai del tutto rimarginata, anche agli occhi dei tifosi.

Al centro c’è la figura del procuratore, ormai diventata una potenza economica e politica dentro il calcio. Gli agenti non si limitano a trattare commissioni o stipendi: usano ogni leva a disposizione per spostare l’ago della bilancia.

Dal minacciare un ricorso legale al far filtrare indiscrezioni sui giornali, fino a spingere un calciatore a forzare la mano con assenze strategiche dagli allenamenti. È un arsenale ampio, spesso spregiudicato, che mette i club spalle al muro, e che andrebbe regolamentato adeguatamente per evitare situazioni come questa.

Alla fine la questione è sempre la stessa: i calciatori vogliono essere liberi di andare dove gli pare ma fino a quel momento vogliono essere ricoperti d’oro e di attenzioni, anche quando tutto va male. Un circolo vizioso che incredibilmente proprio il PSG ha provato a rompere con il muro contro muro della vicenda Donnarumma.

Kvara e l’articolo 17: i tanti modi per prendere un club per il collo

Nel caso di Kvaratskhelia, la minaccia dello svincolo con l’articolo 17 avrebbe potuto mettere il Napoli davanti a un danno enorme, specie considerando che in estate il PSG era pronto a offrire cifre vicine ai 200 milioni per il georgiano e per Osimhen.

Rischiare di perdere un patrimonio del genere a parametro zero sarebbe stato un incubo. Ed è chiaro che la società si sia trovata sotto pressione.

Detto ciò, anche De Laurentiis non è completamente esente da responsabilità. In passato, le sue dichiarazioni pubbliche non hanno aiutato a stemperare i toni.

Più volte il presidente ha lanciato frecciate allo stesso Kvaratskhelia o all’agente Mamuka Jugeli, anche in tempi non sospetti generando un clima di tensione che non ha fatto bene a nessuno. Ricordate il famoso “ha un contratto fino al 2027” del 2023? Nel calcio di oggi, ogni parola pesa e rischia di trasformarsi in benzina su un fuoco già acceso.

Il lato positivo è che negli ultimi mesi ADL sembra aver imparato la lezione. Sta parlando meno, evitando uscite che possano complicare le trattative o incrinare i rapporti con i giocatori. In fondo, la sua forza è sempre stata la capacità di fare affari, non quella di vincere la battaglia delle dichiarazioni.

La vicenda Kvaratskhelia ci ricorda che il potere dei procuratori è ormai strutturale e che i club sono spesso loro ostaggi. Ma ci ricorda anche che i presidenti devono saper scegliere i tempi e le parole. Perché il mercato è già abbastanza feroce di suo: aggiungere polemiche inutili significa solo complicarsi la vita.