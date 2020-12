Lazio, è morto il portavoce del club biancoceleste Arturo Diaconale

La Lazio piange il portavoce del club Arturo Diaconale, il punto di riferimento per eccellenza della comunicazione della società biancoceleste.

Diaconale ha più volte condotto battaglie per difendere il club di Lotito, fu molto attivo nel rivendicare la necessità del calcio di ripartire appena le condizioni sanitarie lo avrebbero permesso ai tempi del lockdown di primavera.

Il messaggio di cordoglio della Lazio

La Lazio ha espresso sul proprio profilo Twitter un messaggio di cordoglio per la morte di Arturo Diaconale e realizzerà iniziative per ricordarlo nelle prossime gare, a partire dalla sfida in trasferta contro il Borussia Dortmund di domani sera. Ecco il tweet:

La S.S. Lazio, il suo Presidente, l'allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del portavoce del club, Arturo Diaconale, e si uniscono al dolore della famiglia pic.twitter.com/JirpwXx2QK — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 1, 2020

