Caso Suarez, spunta la telefonata di Paratici alla ministra De Micheli

Sbuca una nuova indiscrezione riguardo Fabio Paratici e la telefonata alla Ministra De Micheli, il tutto in relazione al caso Suarez.

Il caso Suarez è tornato prepotentemente alla ribalta dopo la notizia di oggi che ha visto il dirigente Fabio Paratici indagato con l’avviso di garanzia della Procura di Perugia.

Una situazione che ovviamente è in costante divenire, e che tiene alta l’attenzione dei media su quello che sta accadendo in casa Juve nelle ultime ore.

“La Società ribadisce con forza la correttezza dell’operato di Paratici e confida che le indagini in corso contribuiranno a chiarire la sua posizione in tempi ragionevoli”, la presa di posizione della Juventus.

Ma ci sono ulteriori novità che stanno spuntando proprio in queste ore, e che ovviamente gettano benzina su un caso già esplosivo e che potrebbe assumere dimensioni ancora più grandi.

La chiamata di Paratici

L’ultima indiscrezione del caso riguarda quella che sarebbe stata la chiamata di Fabio Paratici al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. Quella del dirigente bianconero sarebbe stato un contatto per avere un supporto, – riporta il Corriere della Sera – nel tentativo di accelerare quanto più possibile le pratiche per far ottenere la cittadinanza a Suarez.

Paratici e De Micheli, tra le altre cose, sono amici d’infanzia e questo ovviamente avrebbe agevolato il contato tra i due. La Ministra avrebbe successivamente passato la questione al capo di gabinetto del ministero dell’Interno, Bruno Frattasi, come da lei stesso dichiarato in una nota.

Lo stesso Frattasi, poi, ha chiarito proprio in un’intervista al Corriere di aver parlato con l’avvocato Chiappero. “Voleva sapere a chi dovessero rivolgersi per attivare la procedura di cittadinanza. Non mi disse che era per Suarez”.

