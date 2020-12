Dopo l’infortunio patito contro il Celtic in Europa League, arrivano le prime notizie in casa Milan sulle condizioni di Kjaer.

Brutte notizie in casa Milan, con la squadra rossonera che sarà chiamata nelle prossime settimane ad affrontare impegni importanti ma dovrà fare a meno di uno degli elementi di spicco della difesa.

Contro il Celtic, infatti, Simon Kjaer è stato vittima di un infortunio che l’ha costretto ad uscire dal rettangolo di gioco dopo poco più di 10′ minuti dall’inizio della partita.

Un problema che è sembrato fin da subito particolare, e che proprio in queste ore è stato oggetti di tutti gli accertamenti del caso.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, delibera approvata: nasce lo stadio Diego Armando Maradona

L’entità dell’infortunio

Il giocatore danese è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo retto femorale della coscia destra.

Tra sette giorni, fa sapere il club rossonero, per Kjaer saranno necessari ulteriori controlli per capire lo svilupparsi della situazione. Chiaro che il rientro del giocatore non è pensabile nel breve termine.

Il difensore rossonero, infatti, salterà sicuramente la sfida di campionato contro Sampdoria e l’ultima di Europa League Sparta Praga. E’ poi assai probabile, va detto, che Kjaer salti anche quella contro il Parma in programma il 13 dicembre.

I prossimi giorni, dunque, saranno cruciali per capire se il difensore ex Atalanta sarà in grado di rientrare prima della fine dell’anno, o se invece sarà volontà del club non forzare i tempi ed attendere l’inizio del 2021.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Donnarumma-Calhanoglu, il Milan non molla ma il tempo stringe

Inter, magic moment: Conte ha un motivo in più per sorridere