“Messi ha scelto”: l’annuncio bomba arriva dalla Francia

Messi non ha ancora rinnovato con il Barcellona e il suo futuro sembra distante dai blaugrana: in Francia danno per certo l’arrivo al Psg

Lionel Messi a fine stagione con molta probabilità lascerà il Barcellona. Il divorzio rimandato pochi mesi fa sarà inevitabile a giugno quando alla “Pulce” scadrà il contratto che lo lega ai blaugrana. Da gennaio però il “10” argentino sarà libero di accordarsi con chi vuole. E secondo ciò che RMC Sport, Messi avrebbe già trovato la sua prossima destinazione.

Non sarà difficile per lui trovare una squadra malgrado un ingaggio monstre. Dopo gli accostamenti inevitabili con il Manchester City di Pep Guardiola, è iniziata a circolare la voce dell’interesse del Paris Saint Germain. Queste due sembrano le due alternative per la Pulce. A giudicare però da ciò che sostiene il media francese la scelta di Messi sarebbe già arrivata. Nella prossima stagione si unirà al Psg.

Psg-Messi: il sogno di Neymar sta per concretizzarsi

La notizia dell’accordo tra Messi e il Psg è arrivata a poche ore di distanza dalle parole di Neymar. L’attaccante era stato categorico sulla sua volontà di giocare con lui. A questo punto ci si chiede se il brasiliano fosse a conoscenza di qualcosa in più o se semplicemente si sia trattato di una pubblica esternazione della sua ammirazione per la Pulce.

L’indiscrezione lanciata da RMC Sport comunque fa sognare Parigi che ora spera di piazzare un altro campione sotto la Tour Eiffel. Questa volta però si tratterebbe di quello che è ritenuto il miglior calciatore in attività. Un altro sforzo di Nasser Al-Khelaifi per tentare di vincere la Champions League, sfuggita nella passata edizione in finale.

Il tridente Neymar, Messi, Mbappé promette gol e spettacolo non solo in Ligue 1. Una simile artiglieria, infatti, farebbe certamente del Psg una delle massime indiziate ad aggiudicarsi la competizione per club più prestigiosa al mondo.

