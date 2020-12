Recupero lampo: Gattuso ritrova un big contro il Torino

Il Napoli questa sera affronterà il Torino allo stadio Maradona di Napoli. Tanti assenti per gli azzurri, ma c’è stato un recupero lampo a sorpresa

L’emergenza sarà meno accentuata grazie al recupero lampo di Hirving Lozano. L’attaccante messicano del Napoli ci sarà, questa sera, in occasione della partita del Napoli contro il Torino. Gattuso ritrova il suo esterno a tre giorni dalla sfida persa all’Olimpico contro la Lazio. Un recupero clamoroso raccontato quest’oggi dal Corriere dello Sport. Il messicano era uscito malconcio dalla gara di domenica scorsa. Sembrava costretto a saltare l’ultima del 2020 e invece, ecco la sorpresa: Lozano recupera, sarò convocato e giocherà. Non da titolare, ma pronto a entrare nella ripresa.

Napoli, Gattuso sorride: Lozano ha recuperato

Il tridente offensivo contro il Torino sarà Insigne-Petagna-Politano ma Lozano in panchina è un bel lusso, per Gattuso, pronto a contare su di lui nel secondo tempo, quando – eventualmente – la partita avrà bisogno di sprint e imprevedibilità. Lozano ci sarà, notizia a sorpresa di questa mattina. Difficile possa partire dal primo minuto ma per l’allenatore del Napoli è già un bel vantaggio poter contare su di lui per una ventina di minuti quando le squadre inizieranno a essere stanche.

L’emergenza, comunque, si sentirà. Il Napoli, infatti, dovrà fare a meno di Koulibaly, altro infortunato, e dei soliti Osimhen e Mertens. Tridente offensivo già scelto con i tre calciatori, Insigne, Petagna e Politano, pronti a non far rimpiangere gli assenti. Il capitano rientrerà da titolare dopo la squalifica con la Lazio. Lozano recupera: ci sarà.