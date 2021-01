La Juventus di Andrea Pirlo è alla ricerca di un attaccante. Nel ventaglio di nomi, c’è anche quello di Leonardo Pavoletti.

La Juventus di Andrea Pirlo è alla caccia di un attaccante. Al tecnico bianconero serve una quarta punta da inserire nelle rotazioni che possa far rifiatare Alvaro Morata. Un attaccante già pronto, esperto: questo il diktat del presidente Andrea Agnelli. Per questo motivo, Pavel Nedved ed Andrea Paratici hanno stilato una lunga lista di obiettivi. Tra i desideri del club piemontese sembrerebbe esserci anche Leonardo Pavoletti. L’attaccante del Cagliari, già nei giorni scorsi, è stato accostato alla Juventus.

Calciomercato Milan, anche Maldini segue Pavoletti

I bianconeri, però, non sono gli unici a seguire l’attaccante del club sardo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, anche il Milan di Stefano Pioli starebbe pensando ad un colpo low cost in attacco. Proprio per questo motivo, Paolo Maldini e Frederic Massara avrebbero già incontrato gli agenti della punta rossoblu per sondare il terreno. In casa Milan e Juventus è tempo, dunque, di riflessioni. Per evitare lo scontro sul mercato è necessario che una delle due società molli la presa.

