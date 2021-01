El Shaarawy torna alla Roma: un piano di mercato pronto a decollare nel corso dei prossimi giorni. L’esterno offensivo avrebbe già dato l’ok al suo possibile ritorno nella Capitale

El Shaarawy alla Roma: atto secondo. Come confermato dalle ultime indiscrezioni di mercato, l’esterno offensivo, reduce dall’esperienza nel campionato cinese, sarebbe pronto a riaprire le porte al ritorno in giallorosso. Un nuovo matrimonio che consentirebbe alla Roma di completare il reparto offensivo in vista della seconda parte della stagione.

L’ex Milan e Roma garantirebbe a Fonseca una nuova alternativa offensiva da schierare sulla trequarti, garantendo qualche turno di riposo a Mkhitaryan e Pellegrini, in attesa del possibile ritorno di Zaniolo nei prossimi mesi.

El Shaarawy alla Roma: doppio ruolo al servizio di Fonseca

El Shaarawy potrebbe essere schierato, come detto, sia in posizione centrale alle spalle di Dzeko e in coppia con un altro trequartista ma, all’occorrenza, Fonseca potrebbe mutare l’assetto tattico giallorosso in un 4-3-3, sfruttando al meglio le caratteristiche tecniche dell’ex numero 92 giallorosso.

La trattativa potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni. La Roma osserva interessata. La sensazione è che i giallorossi aspetteranno la parte finale del mercato per valutare attentamente la giusta strategie da mettere in atto. Escluso l’arrivo di un nuovo centravanti di peso, sfumato definitivamente il possibile acquisto di Milik.