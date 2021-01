Alle 21.15 si accendono le luci allo stadio Olimpico, scendono in campo Roma e Spezia per gli ottavi di Coppa Italia.

Torna la Coppa Italia in questo martedì che fa da vigilia a quella che sarà la sfida della Supercoppa tra Napoli e Juventus. La Roma, infatti, ospita lo Spezia, in ballo il pass per accedere ai quarti di finale. Una sfida che i giallorossi non dovranno sottovalutare, con la squadra ligure in gran spolvero. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

