Come riporta la Gazzetta dello Sport, Tare avrebbe puntato Hysaj che lascerà, molto probabilmente, a parametro zero il Napoli

Elseid Hysaj contro Milan e Roma è stato tra i migliori in campo del Napoli. Sia da terzino sinistro che da destro ha dato delle ottime risposte a Gattuso. Il difensore, molto probabilmente, lascerà la squadra azzurra a fine stagione a parametro zero.

Del non rinnovo di Hysaj con il Napoli ne ha parlato anche il suo agente nei giorni scorsi a Radio Marte: ”Penso che al 99,9% andrà via. Parliamo con altri club. Dopo 5 anni è giusto che il ragazzo provi altre esperienze, abbiamo altre situazioni in ballo. C’è uno 0,1% di possibilità di permanenza, ma dipende da chi sarà l’allenatore. Però magari sarà comunque troppo tardi”.

Lazio, Tare pronto ad offrire contratto ad Hysaj

Come riporta la Gazzetta dello Sport, sul giocatore ci sarebbe il forte interesse della Lazio,. Igli Tare, anche lui albanese come il laterale e direttore sportivo del club capitolino, sarebbe pronto ad offrire un contratto al terzino partenopeo. Sul giocatore è stato registrato anche un interesse del PSG nelle settimane scorse.

Hysaj è giunto sotto l’ombra del Vesuvio nel 2015 per 5 milioni di euro dall’Empoli ed è stato tra i ‘titolarissimi’ del Napoli di Sarri che sfiorò lo Scudetto nel 2018. In maglia azzurra azzurra ha collezionato 208 presenze e segnato solo una rete.