Il Napoli ha comunicato il risultato del tampone di Piotr Zielinski dopo la positività al Covid del compagno di nazionale Skorupski

Il Napoli può tirare un sospiro di sollievo: Piotr Zielinski è risultato negativo al tampone molecolare effettuato al rientro dalla Nazionale. Il polacco era a rischio in quanto il suo compagno di stanza Skorupski è positivo al Covid. Per il centrocampista azzurro un grande spavento visto che il tampone antigenico effettuato al rientro in Italia aveva segnalato la positività. Già quello, sempre antigenico, fatto dal Napoli aveva calmato le acque, ora la notizia della negatività e il primo sospiro di sollievo in vista dei match contro Crotone e Juventus.

Napoli, Zielinski negativo: il comunicato del club

Nel comunicato diramato dalla società azzurra si legge che “il tampone molecolare, a cui si è sottoposto Piotr Zielinski nella serata di ieri, ha dato esito negativo”. Per il polacco ora nuovo test in mattinata “insieme ai tre nazionali italiani, gli esiti sono attesi nel pomeriggio prima dell’allenamento”. Altro giro di tamponi quindi che coinvolgerà anche Di Lorenzo, Insigne e Meret. Per i tre azzurri c’è grande apprensione dopo la positività di quattro membri dello staff della Nazionale di Mancini e quello successivo di Leonardo Bonucci.

Il timore è che il contagio possa essersi diffuso in altri membri del gruppo dell’Italia: finora, anche i tamponi effettuati dalle altre società sono risultati negativi ma il pericolo non è ancora scampato. Anche per questo il Sassuolo, ad esempio, ha scelto la via della massima prudenza escludendo i suoi due Nazionali (Locatelli e Ferrari, oltre agli acciaccati Caputo e Berardi) per precauzione dalla gara contro la Roma.