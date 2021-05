Inter, Napoli e Atalanta sono pronte a sfidarsi per uno dei gioiellini del Villarreal di Emery fresco finalista di Europa League

Uno dei protagonisti della finale di Europa League appena conquistata con il Villarreal potrebbe presto sbarcare in Italia. Alfonso Pedraza, 25 anni, terzino sinistro di Emery, fa gola a diversi club di Serie A, specialmente dopo aver disputato una grande partita nel ritorno delle semifinali contro l’Arsenal. Una prova di sostanza, impegno e qualità.

Pedraza non vede l’ora di disputare la finalissima contro il Manchester United e poi, per lui, sarà tempo di pensare al calciomercato, magari assecondando le sirene che stanno accompagnando le ore successive al traguardo. La redazione di ‘Calciomercato.it’ fa sapere che il calciatore piace Inter, Atalanta e Napoli, che ritengono Pedraza, per caratteristiche, perfetto per il proprio modo di giocare.

Villarreal: in vetrina gioiello che piace a Inter, Napoli e Atalanta

Al momento si tratta di un semplice sondaggio, si sonda il terreno per capire che tipo di investimento servirà, nel caso, per affondare il colpo con il Villarreal. Lo spagnolo ha appena rinnovato il suo contratto fino al 2025 e ha una clausola rescissoria da 35 milioni di euro. Il suo prezzo, ovviamente, sarà più basso. Bisognerà trattare col club spagnolo per raggiungere, eventualmente, un accordo.

Perché le italiane ci pensano? Facile: il Napoli cerca da anni un esterno a sinistra (Ghoulam è da sempre vittima di problemi fisici), l’Inter quest’anno ha impiegato Perisic e Young (entrambi non rappresentano una garanzia totale per diversi motivi), l’Atalanta rischia di perdere Gosens e dunque corre ai ripari per individuare un valido sostituto. Pedraza può essere un’opportunità.