La ‘confessione’ che spinge Max Allegri verso la panchina del Napoli

Giovanni Galeone a Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato dell’ipotesi Napoli per il suo allievo e amico Allegri.

Il Napoli, ieri sera, ha surclassato l’Udinese, vincendo 5-1 portandosi, in attesa delle gare di questa sera, al secondo posto. Nonostante la gran rimonta del girone di ritorno, le strade tra Gattuso e De Laurentiis si separranno al termine della stagione a prescindere dal raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il favorito a sedersi sulla panchina partenopea per il prossimo anno è Luciano Spalletti. Al Napoli è stato accostato anche Massimiliano Allegri anche se in molti caldeggiano il suo ritorno alla Juventus. Giovanni Galeone, amico e maestro di Allegri, è stato intervistato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’:

“Allegri starebbe benissimo al Napoli”

“Allegri ritornerà alla Juventus? Ci sono delle possibilità che porterebbero Simone Inzaghi ad essere il nuovo allenatore della Juve. Ipotesi Napoli per Max? Sarebbe un’ottima opportunità. Il Napoli, quasi certamente, andrà in Champions. Con questi giocatori e qualche nuovo innesto, Allegri giungerebbe a Napoli per lottare ai massimi livelli”.

L’ex tecnico del Pescara e proprio del Napoli ha poi continuato: “Se a Max piace l’organico del Napoli? Sì, perchè è una squadra tecnica che deve migliorare e non cedere i calciatori più importanti. Allegri è l’uomo che serve al Napoli per tornare a vincere: servirebbero 3 nuovi acquisti. A Napoli, insieme alla compagna Ambra, starebbe da Dio. E’ impossibile non amare Napoli e Max ne è innamorato”.