Donnarumma al Barcellona farebbe felice Lionel Messi

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Donnarumma, dopo l’addio ufficiale al Milan, sarebbe seguito da Barcellona e Juventus.

Il campionato è terminato solo domenica e sembra che già sia passata una vita. In pochi ci sono stati tanti cambiamenti: Gattuso che lascia il Napoli per andare alla Fiorentina, Paratici che non rinnova il contratto con la Juve, risoluzione del contratto tra Antonio Conte e l’Inter e l’ufficialità dell’addio di Donnaruma al Milan.

Ad annunciare che Donnarumma cambierà squadra è stato Paolo Maldini. Il dirigente, in una diretta Twich del club rossonero, ha rilasciato queste dichiarazioni: “Bisogna avere rispetto per chi ha dato tanto e Gigio l’ha fatto, non ha mai mancato di rispetto al Milan. Le strade si dividono e non posso che augurargli il meglio”. Ora, bisogna stabilire in quale squadra andrà a giocare Donnarumma.

Donnarumma offerto al Barcellona

Secondo quanto raccolto dalla ‘Gazzetta dello Sport’, le squadre che seguirebbero Donnarumma sarebbero le solite, ovvero Barcellona e Juventus. Raiola ha degli ottimi rapporti con la dirigenza catalana. Donnarumma sarebbe stato offerto al Barcellona. La squadra spagnola avrebbe mostrato interesse, considerando anche che Ter Stegen non abbia un gran rapporto con Messi.

Mentre la Juventus, dopo l’addio di Paratici, è alle prese con la scelta se cambiare o meno allenatore. La squadra bianconera è da tanto tempo che ha mostrato, neanche troppo velatamente, interesse per Donnarumma. I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere il futuro dell’estremo difensore.