Il primo regalo che De Laurentiis sta pensando di fare a Spalletti

Comincia a muoversi il mercato del Napoli: tanti i profili monitorati da De Laurentiis, che sta pensando al primo regalo per Spalletti

Il Napoli accelera per Rodrigo De Paul. De Laurentiis vuole superare la concorrenza per regalare l’argentino al suo nuovo allenatore, Luciano Spalletti. C’è la fila per il talento dell’Udinese, che costa 40 milioni, e per questo motivo il patron degli azzurri cerca di superare tutti sfruttando i buoni rapporti con la famiglia Pozzo e anche qualche contropartita che potrebbe essere gradita all’Udinese.

L’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ ricorda che su De Paul c’è anche il Milan e ci sono gli spagnoli dell’Atletico Madrid, ma il Napoli si è mosso da tempo, in anticipo, sondando il terreno con l’Udinese. Sa che serviranno circa 40 milioni di euro ma è una cifra che non spaventa De Laurentiis. D’altronde, Fabian potrebbe partire e De Paul potrebbe prendere il suo posto.

Napoli, De Paul per Spalletti

Nelle idee di Spalletti, l’argentino potrebbe giocare in mediana ma anche sulla linea dei trequartisti. La duttilità è una delle sue principali doti. Tutto dipenderà dall’offerta: l’Udinese si aspetta quella giusta da parte di De Laurentiis, che vuole inserire qualche contropartita. Bisognerà affrettarsi: su De Paul ci sono tanti club e questo il Napoli lo sa.

In questa stagione, con 9 gol e 11 assist, De Paul è stato assoluto protagonista e mattatore. Coi suoi numeri ha permesso all’Udinese di salvarsi con parziale tranquillità. Ora sogna altri palcoscenici che ha già dimostrato di meritare.