Conte e Paratici di nuovo insieme: hanno trovato squadra

Secondo quanto raccolto dal giornalista Fabrizio Romano, il Tottenham vorrebbe portare in Inghilterra sia Conte che Paratici.

Dopo la conclusione dei campionati, l’attenzione dei tifosi di calcio si è trasferita sul calciomercato e sul prossimo Europeo. Il mercato degli allenatori sta tenendo banco da una decina di giorni. Tanti club importanti, sia in Italia che all’estero, hanno cambiato i propri tecnici: dal Real Madrid alla Juventus.

In Italia c’è stato anche il divorzio tra Conte e l’Inter che ha fatto molto rumore. L’ex allenatore del Chelsea e dell’Italia era stato accostato anche al Real Madrid, ma poi Florentino Perez ha deciso di riportare alla guida dei Blancos, dopo sei anni, Carlo Ancellotti. Antonio Conte potrebbe ritornare di nuovo in Inghilterra.

Tottenham have made a proposal to former Juventus director Fabio Paratici to become new Spurs director of football. #THFC are waiting for Paratici to answer in the next days. ⚪️

Antonio Conte was together with Paratici at Juventus – and Conte is in talks for Spurs job now. 🇮🇹

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2021