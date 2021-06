Duello Inter-Milan, Ancelotti accende il derby sul mercato

Inter e Milan sono pronte a sfidarsi sul mercato. L’oggetto del contendere si trova a Madrid, e cosi ad accendere il derby è proprio Carlo Ancelotti.

La sessione di calciomercato è ormai alle porte, e sono già diverse le indiscrezioni che si inseguono ormai da giorni. Le squadre di Serie A stanno già lavorando per migliorare le proprie rose, ed il molti casi sono nuovi progetti tecnici che stanno animando il chiacchiericcio mediatico. Tanti top club del campionato italiano hanno cambiato allenatore, alimentando cosi la corsa ai colpi utili per prestare il fianco a quelle che saranno le nuove filosofie di gioco.

L’Inter, dopo la vittoria dello Scudetto, ha deciso di affidarsi a Simone Inzaghi per scrivere anche il prossimo anno un pezzo importante di stagione. E cosi Marotta si sta guardando intorno, alla ricerca di colpi utili che possano consentire al club di non svenarsi ma allo stesso modo rinforzare un organico che sarà ovviamente difficile da migliore.

Ancelotti accende il derby di Milano sul mercato

Da Madrid arriva un’indiscrezione che alimenta il derby di Milano, che stavolta si giocherà sul mercato. Ad accenderò pare sia proprio Carlo Ancelotti, neo allenatore del Real, che sta lavorando con la dirigenza per capire quali potranno essere i giocatori utili al progetto ancora in rosa, e chi invece dovrà salutare i blancos.

Proprio in quest’ultima schiera pare ci sia Alvaro Odriozola, ex terzino del Bayern Monaco che pare non rientri nei piani dell’allenatore italiano. Tra le squadre che si starebbero palesando per il futuro del giocatore classe ’95, ci sarebbero proprio Milan ed Inter pronte ad accendere il derby sul mercato.