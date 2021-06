Milan, doppio rinforzo a centrocampo: le scelte di Pioli

Il calciomercato del Milan partirà dal punto interrogativo sul futuro di Tonali. Resta in bilico il riscatto del centrocampista classe 2000. I rossoneri starebbero valutando alcune alternative in mezzo al campo

Il calciomercato del Milan partirà dal possibile riscatto di Tonali dal Brescia. Il centrocampista classe 2000 potrebbe essere riscattato dai rossoneri nonostante alcune difficoltà sulla trattativa. Qualora l’affare non dovesse decollare, non è escluso che la società rossonera possa valutare alcune alternative.

Resta da sciogliere anche l’intrigo sul rinnovo di Calhanoglu. Il centrocampista turco sarebbe pronto a rinnovare il suo contratto con il club rossonero di fronte a un ritocco dell’attuale ingaggio. Parti non vicinissime, ma trapela sostanziale ottimismo sulla fumata bianca. Chi sostituirà Tonali in caso di mancato riscatto? Il Milan osserva attentamente varie opportunità, ma per il momento non sembrerebbe esserci niente di particolarmente concreto.

Calciomercato Milan, Pjanic e Traore osservati speciali

Qualora il Milan decidesse di far cadere il diritto di riscatto su Tonali, non è escluso che i rossoneri basino il loro mercato su operazioni a costi più contenuti. Ecco perchè, Pjanic, in uscita dal Barcellona, potrebbe rientrare nei radar dei rossoneri. Il club blaugrana potrebbe aprire al prestito con diritto di riscatto, senza obbligo. Su Pjanic, però, resta forte l’interesse della Juventus.

Difficile arrivare anche a Traore del Sassuolo: il centrocampista classe 2000 piace parecchio a Pioli, ma il club emiliano lo valuta circa 20-25 milioni di euro, cifra troppo eccessiva per le casse rossonere. Ecco perchè il riscatto di Tonali, seppure complicato, potrebbe rappresentare la soluzione più economica e immediata.