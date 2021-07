L’inarrestabile Psg ha annunciato un altro acquisto

Ufficiale l’arrivo di Sergio Ramos al Psg. Ha firmato un contratto fino al 2023. “Grande cambiamento nella mia vita”.

Terzo colpo “monstre” del Paris Saint Germain. Dopo aver presentato ieri Achraf Hakimi (8 milioni più bonus a lui e 68 all’Inter), oggi il club francese ha ufficializzato l’arrivo a parametro zero di Sergio Ramos. Il difensore centrale spagnolo, come si legge nel comunicato stampa pubblicato sui canali social della società, ha firmato un contratto biennale che lo legherà al Psg fino al 30 giugno 2023.

Sergio Ramos al Psg, arriva l’ufficialità

Felice l’ex Real Madrid. “Sono molto felice di unirmi al Paris Saint Germain. È un grande cambiamento nella mia vita – le sue prime parole – una nuova sfida e un giorno che non dimenticherò mai. Sono orgoglioso di far parte di questo progetto molto ambizioso, e di entrare a far parte di una squadra con grandi giocatori. È un club che si è già dimostrato ai massimi livelli con solide basi, voglio continuare a crescere con il Paris e aiutare la squadra a lavorare per vincere titoli”.

Ad accoglierlo è stato il presidente Nasser Al-Khelaïfi. “Oggi Parigi accoglie uno dei più grandi giocatori della nostra epoca. Sergio è un calciatore completo, uno dei migliori difensori della storia del calcio. È un leader e un vero professionista. La sua vasta esperienza e ambizione è in perfetta sinergia con quelle del club. Sono orgoglioso di vederlo con la maglia del Paris Saint Germain e so che i nostri tifosi gli riserveranno un’accoglienza fantastica”. Si tratta del terzo acquisto del Psg, considerando anche l’ingaggio di Georginio Wijnaldum (quasi 10 milioni netti a stagione). Senza dimenticare, poi, che presto sarà la volta di Gianluigi Donnarumma.