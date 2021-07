Juve, l’azzurro campione d’Europa può dire addio: fissato l’incontro

Dopo aver avuto un importante ruolo agli Europei Federico Bernardeschi potrebbe lasciare la Juve: presto un incontro con Raiola

In attesa di concludere definitivamente l’operazione Locatelli con il Sassuolo, la Juve è al lavoro anche per definire alcune operazioni in uscita. Nonostante il ritorno in panchina di Max Allegri un giocatore che potrebbe fare le valigie è l’esterno offensivo Federico Bernardeschi.

L’ex calciatore della Fiorentina ha solo un anno di contratto con la Juve e, senza nuovo accordo, non va esclusa la partenza del giocatore. Bernardeschi vorrebbe giocarsi ‘le sue carte’ ma il club bianconero invece non esclude una sorprendente partenza.

Juve, non si esclude un clamoroso scambio con il Milan

Secondo quanto riporta Calciomercato.it a breve andrà in scena un incontro tra la dirigenza della Juve e Mino Raiola, agente del calciatore protagonista tra l’altro agli ultimi europei. Si farà chiarezza sul suo futuro.

Proprio l’agente potrebbe avere un ruolo decisivo in un possibile scambio tra Juve e Milan che coinvolge suoi assistiti: non è escluso cosi uno scambio tra Bernardeschi ed Alessio Romagnoli, anch’egli tutt’altro che incedibile tra le fila del club rossonero. Quel che è certo è che Bernardeschi tornerà a Torino la settimana prossima con gli altri Nazionali campioni d’Europa.