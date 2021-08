Juve e Roma, sfuma un opzione per l’attacco: “Resta con noi”

Nel corso della conferenza stampa Pochettino ha blindato Mauro Icardi, attaccante seguito da tempo sul mercato da Juve e Roma.

Con l’arrivo di Lionel Messi e la permanenza (al momento quasi certa) di Kylian Mbappe in casa Psg sono sempre minori le chance di mettersi in mostra per Mauro Icardi. Già nell’ultima stagione l’ex Inter aveva trovato poco spazio, ma ora il giocatore rischia di vedere un minutaggio ‘ridotto al lumicino’. Sulle sue tracce ci sono da tempo Juve e Roma.

Nonostante ciò il giocatore ha più volte ribadito la propria volontà di restare a Parigi e con il passare dei giorni le speranze di rivedere ‘Maurito’ in Serie A rischiano di restare vane con Juve e Roma che dovranno quindi cercare altri obiettivi.

Juve, Pochettino blinda Icardi al Psg

Nel corso della conferenza stampa pre Strasburgo ed in vista quindi della seconda giornata di campionato il tecnico del Psg Mauricio Pochettino ha di fatto blindato il centravanti. Ecco le sue parole:

“Icardi? Mauro fa parte della rosa, nel calcio possono succedere tante cose, ma Mauro c’è e noi non pensiamo alla sua partenza”.