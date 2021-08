Commisso vuole stupire tutti: “Colpo grosso Fiorentina”

In casa Fiorentina non c’è solo il caso Vlahovic a tenere banco, ma anche la possibilità di prendere Pjanic dal Barcellona.

La Fiorentina di Commisso è tra le squadre più attive sul calciomercato in questi ultimi giorni. La squadra viola ha riportato Nastasic a Firenze e sta per prendere Zappacosta dal Chelsea. Sul fronte cessioni bisogna registrare quella di Pezzella al Betis, mentre per Lirola al Marsiglia mancano ancora alcuni dettagli da limare.

A tenere banco in casa gigliata è il possibile addio di Vlahovic. L’attaccante ha un principio d’accordo con l‘Atletico Madrid. Oggi ci dovrebbe essere un incontro tra Commisso e il serbo. Il giocatore dovrebbe cercare di convincere il patron a lasciarlo andare via. I viola potrebbero anche compiere il ‘ gran colpo’ di questa sessione di mercato.

Fiorentina, Commissso cerca di prendere Pjanic

Come quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, la Fiorentina sta cercando di prendere Pjanic dal Barcellona. Il centrocampista non è mai entrato nei piani di Koeman e sarebbe disposto a dimezzarsi lo stipendio pur di lasciare i catalani. I blaugrana vogliono disfarsi dell’ex Juve e lo lascerebbero andar via anche in prestito.

Il Barcellona potrebbe aiutare la Fiorentina, pagando la metà del super ingaggio, circa 8 milioni di euro all’anno, di Pjanic. Sul bosniaco c’è anche la Juventus di Allegri, ma i bianconeri devono cercare di vendere prima Ramsey. Operazione non affatto facile, considerando il lauto ingaggio del gallese.