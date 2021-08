Serata piena zeppa colpi di scena tra Roma-Fiorentina e Napoli-Venezia: i giallorossi partono bene, gli azzurri vincono soffrendo

Prima giornata di Serie A che continua a regalare emozioni, anche nelle sfide domenicali delle 20.45. All’Olimpico, la Roma di Mourinho parte col piede giusto e affonda la Fiorentina di Italiano per 3-1. Decisive la rete di Mkhitaryan e la doppietta dell’ex Veretout, che rispondono al pareggio momentaneo di Milenkovic. Due espulsi (uno per parte): Dragowski tra i viola e Zaniolo tra i giallorossi, rispettivamente per un’uscita da ultimo uomo e un doppio giallo costatogli l’addio anticipato al campo.

Un espulso, un infortunato e tante emozioni anche in Napoli-Venezia. Gli azzurri di Luciano Spalletti perdono Osimhen per rosso diretto e Zielinski per infortunio, nel corso dei primi 45′ di gioco. Un esordio in salita per il tecnico toscano, che nella ripresa riesce a sbloccarla con il rigore di Lorenzo Insigne (il secondo della serata, il primo lo aveva spedito in curva) e a chiuderla con la rete del subentrato Elmas. Una vittoria amara per gli azzurri, che rischiano di dover rinunciare a due pedine fondamentali anche per la gara contro la Juventus (in programma alla terza giornata).