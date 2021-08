Allegri cambia ruolo a Chiesa: tema tattico e novità

La nuova Juventus di Allegri si prepara a recitare una parte da protagonista nel corso della stagione, sia in campionato, sia in chiave Europea. Il tecnico bianconero starebbe ragionando sul possibile nuovo ruolo di Chiesa

Quale sarà il ruolo di Chiesa nella nuova Juventus di Allegri. Il tecnico bianconero ha già confermato che il l’esterno bianconero potrebbe offrire maggiori garanzie se schierato nel ruolo di esterno destro. Tuttavia, all’occorrenza, Allegri potrebbe puntare sull’ex Fiorentina anche in posizione mancina avanzando Cuadrado sulla corsia di destra nel tridente offensivo.

Chiesa, dal canto suo, non avrebbe manifestato alcuna preferenza. L’esterno offensivo della Juventus ha dimostrato di potersi rendere pericoloso sia partendo da destra, sia schierato in posizione mancina. Occhio, però, al possibile nuovo tema tattico. Allegri potrebbe puntare sia sul 4-3-3, ma anche sul 4-2-3-1 o 3-5-2, in quest’ultimo caso Chiesa potrebbe essere adattato nell’insolita posizione di esterno destro a tutta fascia.

Il nuovo ruolo di Chiesa nella Juventus di Allegri

Allegri utilizzerà Chiesa prevalentemente nella fascia destra. L’esterno bianconero, però, dovrà imparare a eseguire al meglio la fase difensiva per consentire al tecnico bianconero di raggiungere un totale equilibrio tattico. Questo ciò che chiederà Allegri all’esterno azzurro neo Campione d’Europa.

Esterno destro nel 4-3-3 o esterno sinistro nello stesso modulo. Allegri ha già fatto la sua scelta e come dichiarato a inizio stagione, secondo il suo punto di visa, Chiesa potrebbe rivelarsi più devastante partendo dalla fascia destra rispetto a quella sinistra.