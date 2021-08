Juve, arriva l’offerta da capogiro che fa sognare Agnelli

Weston McKennie non è considerato incedibile in casa Juve. Sul centrocampista bianconero sono tanti i club pronti ad affondare.

In attesa di capire il futuro di Cristiano Ronaldo, per il quale sono ore decisive, in casa Juve si guarda anche al centrocampo. Oltre al campione portoghese infatti anche un altro giocatore potrebbe dire addio in questi ultimi giorni di calciomercato.

Il futuro del centrocampista statunitense Weston McKennie è in bilico. Il giocatore, beniamino dei tifosi bianconeri, sembra non essere una priorità per il neo tecnico Massimiliano Allegri e potrebbe partire in caso di una buona offerta.

Juve, pronta una mega offerta per McKennie

Autore di un’ottima prima stagione in bianconero McKennie potrebbe partire, ma solo in caso di ottime offerte. Secondo quanto riporta oltremanica The Independent sul giocatore, oltre ai rumors sul Bayern Monaco, c’è l’interesse del Tottenham. Il ds del club inglese Fabio Paratici è uno dei maggiori sostenitori del calciatore ed avrebbe pronta un’offerta da 55 milioni di euro bonus compresi per prelevare il giovane centrocampista.

In caso di esito positivo della trattativa, la Juve sarebbe pronta a fiondarsi su un centrocampista e nel mirino avrebbe Axel Witsel o il ritorno di Miralem Pjanic.