Insigne, terzo errore dal dischetto: la reazione di Spalletti sorprende tutti

Lorenzo Insigne ha ancora sbagliato dal dischetto. A sorprendere è stata la reazione dell’allenatore del Napoli Luciano Spalletti.

Un altro errore, il terzo. A Lorenzo Lorenzo Insigne ha ancora sbagliato dal dischetto. A sorprendere è stata la reazione dell’allenatore del Napoli Luciano Spalletti.Insigne i tiri dal dischetto non dicono più bene, e mai come quest’anno per il capitano del Napoli proprio quest’aspetto rappresenta un dato emblematico e che di sicuro farà riflettere lo stesso giocatore ma anche l’allenatore degli azzurri.

Anche oggi, durante la sfida contro il Torino, il Napoli si è guadagnato un calcio di rigore per un fallo ingenuo di Kone che ha portato proprio al tiro dal dischetto. Come al solito, come stabilito dalle gerarchie interne, per calciare si è presentato proprio il capitano del Napoli, che è andato incontro ad un epilogo al quale sembra che i tifosi azzurri ci stiano quasi facendo l’abitudine.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Insigne sbaglia il rigore: la reazione di Spalletti

Il capitano del Napoli, di fatto, ha sbagliato il calcio di rigore. Un brutto tiro, sul quale Milinkovic Savic è riuscito ad opporsi. Tanta amarezza per il capitano del Napoli che ha mostrato tutto il dissenso verso sé stesso per un dato che di sicuro non gli fa onore: ben tre rigori sbagliati in otto partite per il capitano del Napoli (precedentemente contro Venezia e Fiorentina).

LEGGI ANCHE >>> Il record che lancia il Milan di Pioli verso lo scudetto

A sorprendere, però, è stata la reazione di Spalletti: l’allenatore del Napoli, infatti, ha prontamente applaudito il suo giocatore dopo l’errore dal dischetto, di fatto incitando anche il pubblico a sostenere il capitano. Un gesto molto importante, che testimonia anche la grande fiducia che lo stesso Spalletti nutre per Insigne.