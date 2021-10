Un episodio che sta facendo molto discutere, il rigore negato a Lorenzo Pellegrini nel finale di Roma-Milan. Luca Marelli ha analizzato l’episodio.

C’è un clima molto teso, anche in questo post partita di Roma-Milan. Il successo ha riportato la squadra di Pioli in vetta alla classifica insieme al Napoli, ma sono gli episodi arbitrali a tenere banco quando ormai è passato da un po’ il triplice fischio dell’arbitro.

Inizialmente era il rigore concesso al Milan per un intervento dubbio di Mancini su Ibrahimovic, con lo svedese finito a terra in piena area ed il direttore di gara che ha confermato la sua decisone anche dopo essere andato al Var per un controllo più approfondito.

Ma è nel finale di partita che si è scatenato un vero e proprio caos, al punto da far infuriare Josè Mourinho. L’allenatore della Roma nel post partita ha rilasciato una dichiarazione molto forte, lasciando l’intervista e non prestandosi alle domande di DAZN. A dimostrazione di quanto il clima sia caldo.

Roma-Milan, rigore negato a Pellegrini: l’analisi di Marelli

Sui social c’è caos per la decisione dell’arbitro di non fischiare il calcio di rigore a Lorenzo Pellegrini. Nel finale, infatti, il capitano della Roma è entrato in contatto con Kjaer nel pieno dell’area rossonera. Il giocatore capitolino è rimasto a terra per diversi secondi, cercando poi di richiamare l’attenzione di Maresca. Senza successo.

E cosi caos in campo ma anche sui social, dove i tifosi della Roma si sono schierati in maniera durissima contro il direttore di gara. A commentare l’episodio ci ha pensato anche l’ex arbitro Luca Marelli, che ai microfoni di Dazn ha ricordato anche l’episodio Alex Sandro-Dumfries, spiegando la somiglianza tra i due interventi e le decisioni totalmente diverse.

“Dovremo parlarne facendo riferimento a qualcosa che abbiamo visto recentemente. A molti ricorda quello che è successo durante Juve-Inter, tra Dumfries ed Alex Sandro. Questo contatto ci ricorda qualcosa, il problema è che ci sono state due decisioni totalmente diverse. Per quanto mi riguarda è esattamente come Inter-Juventus, non era rigore lì e non è rigore adesso, le parole di Marelli a Dazn.