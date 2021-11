Juventus, addio anticipato? L’uscita che ‘finanzia’ il mercato

La Juventus valuta un addio anticipato per finanziare i prossimi colpi. Trattativa in corso, ma non sarà facile trovare l’intesa

Cento minuti per tre partite, poi il vuoto, il buio, il nulla. Ci si ricorda di Aaron Ramsey per le assenze, i problemi fisici e le difficoltà a ritrovare continuità. Ormai, per la Juventus, è diventato un punto interrogativo, un giocatore di qualità ma fragile, un investimento sbagliato. La società, per questo motivo, sta provando a risolvere anticipatamente il suo contratto in scadenza nel 2023. Salutare il gallese un anno e mezzo prima rispetto a quanto stabilito dall’accordo, vorrebbe dire liberarsi del peso del suo ingaggio (ancora venti milioni da smaltire) e finanziare così il mercato già a partire dalla finestra di gennaio.

Juventus, le ultime su Ramsey

L’edizione odierna del ‘Corriere di Torino’ fa sapere che la Juventus sta parlando col suo entourage per esplorare questa possibilità, per capire se ci sono margini per chiudere prima il rapporto con Ramsey. Il calciatore vorrebbe una buonuscita che il club bianconero sembra disposto a non riconoscergli. Si continua a trattare.

Ramsey è arrivato alla Juve a parametro zero nel 2019 una volta terminata la sua esperienza con l’Arsenal. Ha firmato un ricco quadriennale da 7 milioni netti a stagione ma ha trascorso molto tempo in infermeria per diversi problemi fisici. Per questo la Juve vorrebbe salutarlo presto per rinnovare il suo centrocampo.