Pallone d’Oro, Lewandowski sbotta: “Ho smesso…”

Lewandowski, tra i principali favoriti nella corsa al Pallone d’Oro, parla dell’argomento spiegando di non credere nella sua vittoria.

Il quotidiano spagnolo ‘Marca’, nei giorni scorsi, lo aveva indicato come vincitore della prossima edizione del Pallone d’Oro fornendo addirittura alcuni dati: a lui in totale sarebbero andati 627 voti, con il podio completato poi da Lionel Messi e Karim Benzema. Dal canto suo, Robert Lewandowski ha smesso di credere nella vittoria del prestigioso riconoscimento. A confermarlo è stato lui stesso, nel corso di una conferenza dal ritiro della nazionale della Polonia.

Lewandowski parla del Pallone d’Oro

“Sinceramente in questo momento ho messo da parte il Pallone d’Oro. Ho smesso di pensarci. Non ascolto tutte le speculazioni che escono fuori su chi può aver vinto e chi no. Prendo tutto con calma. Credo che inizierò a pensarci dopo questi impegni con la Nazionale, quando il giorno della premiazione si avvicinerà. Non certo ora comunque”. Il giocatore, al momento, è concentrato sulle prossime sfide che vedranno la nazionale polacca affrontare Andorra (oggi) e Ungheria (lunedì).

Nel frattempo a rilanciare le quotazioni della punta del Bayern Monaco (23 marcature in appena 17 apparizioni tra Bundersliga, Champions League e coppe tedesche) ci ha pensato ieri Karl-Heinz Rummenigge. “Mi auguro che lo vinca lui, un fenomeno. Purtroppo per lui – ha detto ai microfoni della Gazzetta dello Sport – pesa il fatto di non poter vincere con la Nazionale. Sarà preso in considerazione anche Messi, oppure un italiano. Se non lo vincesse Lewandowski lo darei ai due ‘nonni’ dell’Italia, Bonucci e Chiellini”.